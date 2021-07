VÍDEO: Conheça a história do judoca paraense convocado para as Paralimpíadas de Tóquio

No início deste mês de julho, o Pará ganhou mais um representante nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O judoca paraense Thiego Marques foi convocado pela Seleção Brasileira para o torneio. A equipe de O Liberal conversou com o paratleta, que contou sobre como descobriu o judô:

"Na escola, eu sofria bullying por ser albino e deficiente visual. Isso me fez ser retraído. Então iniciei em uma escola com pessoas com deficiência. Lá conheci amigos que praticavam judô, me apresentaram o esporte e começou a minha paixão", contou Thiego. "Não acreditavam em mim e talvez nem eu. Mas agora, eu acredito que todas as pessoas, com qualquer deficiência, consegue chegar em qualquer lugar".

Thiego Marques vai disputar o ouro da modalidade em Tóquio (Arquivo Pessoal)

No mês passado, Thiego ficou em sétimo lugar no torneio de Baku, no Azerbaijão. Já em Warwick, na Inglaterra, terminou em quinto. Com isso, conquistando a pontuação necessária para se garantir nos Jogos. Thiego comentou sobre a preparação para Tóquio:

"Nossa preparação começou há quase cinco anos, em 2016, logo quando acabou os Jogos do Rio. Tive a oportunidade de sair do Pará e vir para São Paulo, onde tenho uma melhor preparação. Tenho treinamentos diários com a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô", concluiu o paratleta.