Judoca paraense é convocado para a Paralimpíada de Tóquio

O judoca Thiego Marques vai representar o Pará nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, que serão realizadas em agosto deste ano por causa da pandemia de Covid-19. O paratleta disputou duas seletivas que garantiram sua classificação.

No primeiro torneio, em Baku, no Azerbaijão, Thiego ficou em sétimo lugar posição. Já em Warwick, na Inglaterra, terminou em quinto colocado. O judoca completou as competições com 433 pontos, o que o credenciou a uma das 10 vagas de sua categoria.