Projetos paraenses de skate são selecionados para receber ajuda da Confederação Brasileira

Três projetos paraenses de skate foram selecionados para fazer parte de um convênio com a Confederação Brasileira da modalidade (CBSK). Dentre os 30 escolhidos, apenas quatro são da região norte. Os grupos Tucunduba Skate Time, Escola Comunitária de Skate da Matinha e Social Skate, de Belém, e Patins na Escola, do município Centro Primavera, nordeste paraense foram os contemplados.

Ao todo, a iniciativa irá distribuir R$ 360 mil para os 30 projetos selecionados. Cada grupo receberá R$ 12 mil, que será dividido em 12 parcelas pagas a partir de março. Um dos principais objetivos da iniciativa é apoiar esses projetos para que, cada vez mais, seja trabalhado o potencial do skate como ferramenta de inclusão e transformação social.

Projetos

O Tucunduba Skate Time funciona no bairro do Guamá. A iniciativa é uma das mais populares da capital paraense, organiza eventos e estimula a prática da modalidade entre as pessoas na comunidade.





O projeto Escola Comunitária de Skate da Matinha oferece aulas gratuitas para a prática da modalidade no bairro de Fátima, em Belém. Um dos principais objetivos do grupo é ajudar na socialização dos jovens da comunidade. As atividades são abertas e ocorrem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18h.





Já ofunciona na Praça Parque Radical, no Centro Primavera. A iniciativa promove aulas, oficinas de manutenção e pintura de skate, além de realizar encontros para a prática esportiva.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)