Paraense vence Copa Internacional de Kung Fu e recebe homenagem na competição

O atleta paraense Renan Felizardo, de 34 anos, conquistou duas medalhas – uma de ouro e outra de bronze – no 20th International Cup Brazil of Kung Fu Championship, realizado nos dias 23 e 24 de novembro, em Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo. O evento marcou o retorno de Renan às competições após um hiato de cinco anos.

O campeonato, organizado pela Liga Brasileira de Kung Fu (LBKF), reuniu mais de 200 competidores de alto nível, vindos de 10 países e 12 estados brasileiros. Apesar do longo tempo fora das competições, Renan se destacou em suas categorias.

“A competição foi bem cansativa, cheguei cedo no ginásio e só sai no meio da tarde. Nisso, o fator mental pesou bastante, mas procurei me manter tranquilo, focar e disputar com a mente mais serena possível como estratégia, focando e priorizando as competições que tinha ao longo do dia”, disse Renan.

Ele garantiu o ouro na categoria de outras armas, com o pudao, e o bronze na categoria de armas longas, com o bastão. As disputas exigiram resistência e controle mental, como explicou o atleta.

“O nível estava altíssimo, mais difícil do que eu esperava. Eu, único atleta do Pará na competição, só tinha uma chance, a de mostrar tudo que eu sabia e tinha construído com as artes marciais ao longo desses anos, e deu certo, conquistei a 4ª medalha internacional e estou muito feliz por isso”, relatou.

Na primeira disputa, Renan competiu contra outros dois brasileiros e atletas de diferentes países, garantindo o bronze. Já na segunda, ele enfrentou adversários estrangeiros e conseguiu a medalha de ouro, destacando-se como o único brasileiro da chave.

“Na primeira chave, competia com dois brasileiros e o restante eram atletas de outros países. Nessa, fiquei com o bronze. Mas na seguinte, competi como único brasileiro da chave diante de vários atletas internacionais e a responsabilidade pesou em representar meu país e conquistar o ouro. Entreguei meu máximo, recebi pressão e aproveitei minha última chance na competição e como resultado, a conquista do outro e o Tetra na categoria”, explicou.

Reconhecimento e homenagem

Durante a cerimônia de abertura, Renan foi surpreendido com um troféu de reconhecimento entregue pela Liga Brasileira de Kung Fu. A homenagem destacou sua trajetória e resiliência dentro do esporte, apesar dos desafios enfrentados ao longo da carreira.

“De verdade, nunca imaginei que seria homenageado, nem esperava esse reconhecimento, mas foi uma grata surpresa durante a cerimônia de abertura da competição. Falaram tão bonito do esporte, enfatizaram a garra e determinação do atleta que, apesar dos problemas, não desistiu do esporte, quando de repente anunciam meu nome, aí foi só emoção”, comentou o atleta.

O troféu foi entregue na presença de autoridades locais e do Grão-Mestre Chiu Chi Ling, renomado praticante de Kung Fu Hung Gar e figura conhecida no cinema, com participações em produções ao lado de astros como Bruce Lee e Jackie Chan.

O evento foi realizado no Ginásio Municipal Djaniro Pedroso, no centro de Santa Bárbara d’Oeste, e é considerado uma das principais competições da modalidade no Brasil. Para Renan, além das medalhas, a participação representou um retorno ao cenário competitivo e uma oportunidade de medir forças com atletas de nível internacional. Apesar das conquistas e do reconhecimento, o desafio para o atleta paraense agora é manter a consistência após o longo período afastado, caso decida continuar no circuito de competições.