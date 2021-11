Paraense vence Campeonato Brasileiro de Surfe em Água Doce

O paraense Nayson Costa se tornou bicampeão brasileiro de Surfe em Água Doce, em evento que ocorreu na Ilha de Mosqueiro, neste domingo (21). O surfista é o principal nome da modalidade aqui no estado. Ele usou de toda a sua experiência e talento para vencer, levando para casa R$ 2.000 em premiações. Em segundo e terceiro lugar ficaram os cearenses Isaías Silva e Jeová Rodrigues, respectivamente.

“Estou muito feliz com mais essa vitória, que dedico ao meu filho, que nasceu há dez dias. Surfar em ondas de rio é muito difícil e superar atletas do nível de Isaías Silva exigiu de mim muito foco e determinação. Agora, meu objetivo é me tornar campeão Brasileiro de Surfe profissional e acredito que tenho condições de realizar esse sonho, que é meu e de todos os paraenses que amam o surfe”, declarou Nayson.

Na categoria máster, o vencedor foi o cearense Isaías Silva. O surfista também ganhou R$ 2.000 em premiações. Em segundo ficou o atleta local da Praia do Farol, Márcio Corrêa, o Curupira. O terceiro lugar ficou com o atleta Jeová Rodrigues.

Já na categoria local, Márcio Corrêa foi o grande campeão. Luciano André ficou em segundo e Fabrício Manduca em terceiro.

Nova geração

Um dos grandes destaques da competição foi o jovem surfista Gustavo Roberto, de 14 anos. O atleta carrega no sangue o DNA do surfe, ele é sobrinho de Sandro Buguelo, um dos principais nomes do esporte no Pará. Gustavo tirou grandes nomes da modalidade no Brasil e avançou para a semifinal da categoria open, que é a principal do campeonato.

O Campeonato Brasileiro de Surfe em Água Doce é uma das competições mais importantes para a região Norte. Mobiliza os principais surfistas do Pará e de estados próximos .