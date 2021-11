Ilha de Mosqueiro recebe Campeonato Brasileiro de Surfe de água doce no fim de semana

No próximo final de semana a Ilha de Mosqueiro recebe o Campeonato Brasileiro de Surfe de água doce. As baterias serão realizadas nas praias do Farol e do Marahú, de sexta (19) até o domingo (21), divididas em quatro categorias: Open, Master, Expression Session e Local.

O Brasileiro de Surfe em Água Doce é um dos campeonatos mais importantes para a Região Norte do país e mobiliza surfistas do Pará e estados vizinhos em um evento exótico e ao mesmo tempo curioso, que chama a atenção pelas suas particularidades.

O atual sexto colocado do ranking nacional é o paraense Nayson Costa, de Salinas, que tem colecionado bons resultados. Contudo, outros nomes de destaque no cenário local também são esperados, como Rafael Correia, Gustavo Roberto, Bruno Soares, Thiago Costa, Nadson Costa e o ídolo do surfe paraense, Sandro Buguelo.

“Nos últimos anos o surfe paraense tem crescido muito. Grandes eventos têm contribuído para o surgimento de grandes atletas. E tem uma nova geração chegando com muita sede de evolução para manter o ritmo do crescimento em alta”, explica Noélio Sobrinho.

Além dos surfistas locais, também são esperados visitantes de diversos estados. Já confirmaram suas vagas os atletas Amauri Oliveira (Maranhão), Luciano Cavalcante e Isaías Silva (Ceará), Júnior Rocha (Rio Grande do Norte), entre outros.

“Esperamos fazer uma grande festa para mostrar tudo o que o Pará tem de melhor aos nossos convidados e apresentá-los, assim como a todo o Brasil, mais um grande ‘produto local’, o surfe em água doce”, destacou Noélio, lembrando que o Estado já revelou também o Surf na Pororoca.

Os atletas classificados disputarão um prêmio de R$ 11 mil, distribuído da seguinte forma: R$ 5 mil para os 16 melhores atletas da categoria Open; R$ 5 mil para os 16 melhores atletas da Master; e R$ 1.000 (mil reais) para o campeão da Expression Session.

Todos os finalistas receberão troféus e kits. O evento ainda promoverá uma ação de limpeza da praia e conscientização de frequentadores da ilha sobre a importância do hábito de recolher o lixo levado para a praia, para evitar a poluição do meio ambiente. Inscrições e mais informações pelo Whatsapp (91) 98166 7005.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)