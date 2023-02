Paraense Rafael Alves perde luta no card preliminar do UFC Las Vegas; veja mais

Os lutadores brasileiros não tiveram muito sucesso na edição número 70 do UFC Las Vegas. Logo no card de abertura, o primeiro a sofrer o revés foi o paraense Rafael Alves, que perdeu para Nurullo Aliev na decisão majoritária dos juízes, na categoria peso leve (até 70,3kg). O placar final apontou 29-27, 29-27, 28-28 em favor do atleta do Tajiquistão.

Nurullo fez sua estreia na organização e esteve um tanto nervoso durante a luta. Em dado momento do primeiro round, o lutador perdeu um ponto após ter mordido o dedo de Rafael, mesmo assim conseguiu equilibrar os lances e passou a controlar o restante do combate, até sair com a vitória por pontos.

O triunfo sobre o brasileiro ampliou o cartel invicto para nove lutas como profissional. Já o paraense sofreu a segunda derrota seguida, no seu último compromisso pela maior organização de lutas do mundo. No primeiro round, Rafael aplicou bons golpes na perna e linha de cintura, enquanto o adversário usava artifício da queda. Quando estava por baixo, Rafael tentou aplicar uma guilhotina, mas Nurullo conseguiu sair. Na troca de golpes corpo a corpo, Rafael reclamou de uma mordida no dedo, sendo confirmada pelo árbitro da luta.

Nurullo então perdeu um ponto e recomeçou o primeiro round, que acabou vencido por ele. No segundo, Aliev partiu para cima, enquanto Rafael tentou o chute alto, facilitando para o adversário uma nova queda no brasileiro. As tentativas de golpes do paraense geralmente terminavam falhas, enquanto Aliev respondia com socos e cotoveladas, impondo pressão até o fim do segundo assalto.

No terceiro e último, Rafael marcou a entrada do oponente e conseguiu conectar uma joelhada de encontro, balançando as estruturas de Aliev. O oponente tentou nova queda, mas acabou levando uma guilhotina. Em seguida vieram outras trocas de golpes e uma bela raspagem de Aliev, invertendo a posição dos atletas no octagon. Ele então aplicou vários socos e cotoveladas, sem muita efetividade. No fim do terceiro round, Aliev ainda disparou uma segunda sequência de golpes com a mão direita até o fim da luta.