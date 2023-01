Rafael Alves encara Nurullo Aliev no UFC Fight Night 220, em fevereiro

O paraense Rafael Alves "The Turn", da equipe MMA Masters, natural da Vila de Icoaraci, distrito de Belém, fará a sua quarta luta no UFC contra o atleta do Tajiquistão Nurullo Aliev, que estreia no Ultimate. A luta será na categoria peso-leve (até 70 Kg) e será no dia 25 de fevereiro. Aos 32 anos, o paraense possui o cartel profissional no MMA de 20 vitórias e 11 derrotas e já foi campeão do evento americano Titan FC. Rafael fez a sua última luta no UFC contra o norte-americano Drew Dober, na edição 277 da franquia.

UFC anuncia data da revanche entre Poatan e Adesanya

A revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya já tem data marcada. Em live transmitida no canal oficial do Ultimate no Youtube, o presidente da organização, Dana White, anunciou o novo embate entre os dois rivais, valendo o cinturão dos médios (até 83,9kg). No mesmo card, Gilbert Durinho irá medir forças contra o veterano Jorge Masvidal, em duelo crucial pela divisão dos meio-médios (até 77,1kg). O show será realizado no UFC 287, previsto para o dia 8 de abril.

Conor McGregor é atropelado em passeio de bicicleta

Em recuperação de uma grave lesão sofrida em julho de 2021, Conor McGregor passou por um susto durante um passeio de bicicleta. Em seu perfil no Instagram, o astro do MMA relatou momentos de tensão ao ser atropelado por um carro. Após o incidente, o atleta tranquilizou os fãs sobre sua integridade física.“Fui atingido na minha traseira por um carro, que passou por mim. O sol estava atrapalhando e o motorista não pôde me ver. Passou com toda velocidade. Ainda não era a minha hora. Obrigado ao wrestling e judô. Tive a habilidade de cair de forma segura”, escreveu o ‘Notório’.

LFA 151 consagra Gabriel Mosquitinho e Julia Polastri como novos campeões

Em sua primeira edição no Brasil neste ano, realizada nesse sábado (28) em Cajamar-SP, o LFA 151 consagrou dois novos campeões. Na luta principal, Gabriel Santos, o “Mosquitinho”, levou a melhor sobre José Delano para conquistar o título dos penas; na coprincipal, a brasileira Julia Polastri superou a argentina Brenda Gotting e se tornou a rainha dos palhas.