Paraense que joga na Espanha é convocada para Seleção Brasileira de Futsal

O futsal paraense possui uma representante na Seleção Brasileira. A pivô Ana Luiza, de 21 anos, que atualmente joga no Torreblanca, da Espanha, foi convocada pelo técnico Wilson Saboia, para três amistosos com a camisa amarelinha na Europa.

A delegação brasileira irá se apresentar na próxima quarta-feira (16), na cidade de Porto (POR), para dois amistosos contra a Seleção Portuguesa, marcados para os dias 18 e 19 de março, além de uma partida contra a Seleção Espanhola, no dia 21, na Espanha.

Paraense de Belém, Ana Luiza já foi convocada para seleção em outras oportunidades. Na carreira, a pivô atuou pelas equipes do Balcam/FME-SC, UnoChapecó/Female-SC e Taboão da Serra-SP. Ela também defendeu a Chepecoense-SP, mas com a camisa da Chape ela atuou no futebol. Na Espanha, defendndo o Terreblanca, a nortista possui como companheira de time a brasileira Amandinha, de 27 anos, sete vezes eleita a melhor jogadora do mundo.