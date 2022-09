Data marcada! Paraense Larissa Pacheco disputa final da PFL contra Kayla Harrison em novembro 

Após bater na trave duas vezes, a paraense Larissa Pacheco terá mais uma chance de conquistar o tão sonhado 1 milhão de dólares da Professional Fighters League (PFL). A disputa marca a trilogia entre ela e a norte-americana Kayla Harrison, atual bicampeã. Nesta quarta-feira (28), a organização divulgou a data da final: dia 25 de novembro, em New York, nos Estados Unidos

Larissa vem embalada por cinco vitórias seguidas. Nesta temporada, a paraense venceu por nocaute no primeiro round a cazaque Zamzagul Fayzallanova e a norte-americana Genah Fabian na primeira fase. Com isso, ela avançou para a semifinal em primeiro lugar, com 12 pontos.

Na semi, a paraense enfrentou a ucraniana Olena Kolesnyk e também venceu por nocaute no primeiro round. Nos últimos três anos, Larissa fez seis lutas e só perdeu uma. Em 2021, Pacheco não chegou à final, pois não bateu o peso e foi desclassificada na semifinal.

Pacheco e Harrison se enfrentaram duas vezes em 2019: uma nos playoffs e outra na final. Larissa perdeu as duas lutas. Mas este ano, a paraense dominou na primeira fase e é favorita para destronar Kayla.

Conhecida pelo alto poder de nocaute, Larissa é natural de Marituba e tem 28 anos. Experiente, a paraense já passou pelo UFC, mas não conseguiu se firmar no evento. Após a passagem pelo Ultimate, Pacheco evoluiu profissionalmente e conseguiu colocar o seu nome novamente no cenário mundial. A lutadora tem um cartel com 18 vitórias e apenas quatro vitórias.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes).