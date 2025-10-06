Capa Jornal Amazônia
Paraense homenageia Círio de Nazaré em apresentação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Atleta de Castanhal, conquistou o Top 10 no Brasileiro 2025, em Londrina, ao som de "Eu Sou de Lá", de Fafá de Belém

O Liberal
fonte

A atleta de Castanhal (PA) alcançou o Top 10, na categoria infantil, na Série de Fita, do Brasileiro 2025, em Londrina. (Imagem/Reprodução Redes Sociais)

A ginasta paraense Maria Eduarda Lobo (13) levou um pouco da energia do Círio de Nazaré à ginástica rítmica nacional. A atleta de Castanhal (PA) alcançou o Top 10, na categoria infantil, na Série de Fita, do Brasileiro 2025, em Londrina, com uma coreografia singular ao som de "Eu Sou de Lá", de Fafá de Belém, destacando-se entre 63 competidoras.

O público presente no evento reagiu de forma entusiástica ao desempenho da atleta, que conseguiu harmonizar uma técnica apurada com grande sensibilidade artística. A apresentação, carregada do simbolismo do Círio, demonstrou a força da cultura paraense em uma competição de nível nacional.

 

Maria Eduarda representa a nova safra da ginástica rítmica do país, competindo pela ABGR Brusque, de Santa Catarina. A paraense vem acumulando resultados significativos na temporada de 2025, evidenciando seu crescente potencial na modalidade.

A jovem atleta conquistou o segundo lugar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), além de ser vice-campeã estadual em Santa Catarina. Ela também marcou presença nas finais de todas as categorias em que participou no decorrer do ano.

Embora resida distante de sua cidade natal, Maria Eduarda mantém uma conexão forte com o Pará e suas raízes culturais. A escolha da trilha sonora e do tema da coreografia foi uma maneira emocionante de manter viva a representatividade paraense no esporte.

