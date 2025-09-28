Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’ Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação. Jéssica Nascimento 28.09.25 12h24 Lais Souza celebra ao sentir nova sensibilidade no corpo; ex-ginasta ficou tetraplégica após grave acidente (Foto: Reprodução | Instagram) Lais Souza, ex-ginasta da seleção brasileira, comemorou neste sábado (28) em suas redes sociais o surgimento de uma nova área sensível em seu corpo. Tetraplégica desde um grave acidente ocorrido há 11 anos, ela compartilhou o momento em vídeo. Durante a gravação, Lais contou que começou a sentir a ponta do dedo da mão esquerda. “Parece que estou com um pouco de sensibilidade... Essa é nova. Bem-vinda (risos). O dedinho eu já tinha alguma coisinha... Volta, mão! Que massa”, disse, animada. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O acidente O acidente que mudou a vida de Lais aconteceu em 27 de janeiro de 2014, nos Estados Unidos. Ela treinava esqui aéreo visando a participação nas Olimpíadas de Inverno de Sochi, quando colidiu com uma árvore e sofreu uma lesão na coluna cervical, ficando tetraplégica. Lais havia começado no esporte no ano anterior e chegou a conquistar a medalha de bronze no Campeonato Nacional dos EUA. Natural de Ribeirão Preto (SP), Lais representou o Brasil na ginástica artística entre 2001 e 2012. Participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, foi medalhista na Copa do Mundo e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2006. Após o acidente, ela passou a se dedicar a outras atividades, como artes plásticas, palestras e eventos. Com o auxílio de aparelhos, Lais já consegue realizar alguns movimentos e andar durante sessões de fisioterapia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave lais souza ginástica atleta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Corrida de rua Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece 28.09.25 9h30 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00