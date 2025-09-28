Capa Jornal Amazônia
Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’

Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação.

Jéssica Nascimento
fonte

Lais Souza celebra ao sentir nova sensibilidade no corpo; ex-ginasta ficou tetraplégica após grave acidente (Foto: Reprodução | Instagram)

Lais Souza, ex-ginasta da seleção brasileira, comemorou neste sábado (28) em suas redes sociais o surgimento de uma nova área sensível em seu corpo. Tetraplégica desde um grave acidente ocorrido há 11 anos, ela compartilhou o momento em vídeo.

Durante a gravação, Lais contou que começou a sentir a ponta do dedo da mão esquerda. “Parece que estou com um pouco de sensibilidade... Essa é nova. Bem-vinda (risos). O dedinho eu já tinha alguma coisinha... Volta, mão! Que massa”, disse, animada.

O acidente

O acidente que mudou a vida de Lais aconteceu em 27 de janeiro de 2014, nos Estados Unidos. Ela treinava esqui aéreo visando a participação nas Olimpíadas de Inverno de Sochi, quando colidiu com uma árvore e sofreu uma lesão na coluna cervical, ficando tetraplégica. Lais havia começado no esporte no ano anterior e chegou a conquistar a medalha de bronze no Campeonato Nacional dos EUA.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Lais representou o Brasil na ginástica artística entre 2001 e 2012. Participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, foi medalhista na Copa do Mundo e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2006.

Após o acidente, ela passou a se dedicar a outras atividades, como artes plásticas, palestras e eventos. Com o auxílio de aparelhos, Lais já consegue realizar alguns movimentos e andar durante sessões de fisioterapia.

 

