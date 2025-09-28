Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flávia Saraiva é campeã na trave em etapa húngara da Challenge Cup de ginástica artística

A ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida

Estadão Conteúdo
fonte

Flávia Saraiva (Instagram @flavialopessaraiva)

A medalhista olímpica Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística. A brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13.800, superando a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100). O Brasil conquistou outros três pódios no último dia da competição.

Bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, a ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida. No ano passado, a atleta de 1,48m foi vice-campeã na etapa turca, em Antália, da Challenge Cup e em 2023 conquistou a medalha de bronze em Paris.

Além do título de Flávia Saraiva, o Brasil foi ao pódio com outros três atletas neste domingo. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12.750. Já Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). No sábado, Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

A competição na Hungria foi o último evento internacional antes do Mundial de ginástica artística marcado para Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 e 25 de outubro, e serviu de observação para a comissão técnica formar a delegação brasileira para o Mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ginástica artística

World Challenge Cup

Flávia Saraiva
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CAOS!

Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

28.09.25 8h48

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

AVANÇO

Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’

Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação.

28.09.25 12h24

ESPORTES

Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas

28.09.25 12h22

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda