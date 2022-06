Paraense disputa terceira etapa do Mundial de bodyboard no Espírito Santo

A paraense Alexandra Ereiro será o Pará nas águas do Espírito Santo. A atleta disputa a terceira etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, o Wahine Bodyboarding PRO, na praia de Jacaraípe. A competição começa a partir de hoje (20) e vai até o dia 26 de junho. O objetivo é fazer uma boa prova para conquistar pontos importantes na categoria.

Alexandra chega no Espírito Santo depois de participar da primeira etapa do circuito nacional, em que ela conseguiu o nono lugar na prova. A atleta competiu com uma lesão no ombro. E este problema acabou impedindo que ela participasse da segunda fase da disputa. A paraense decidiu se preservar para ir forte para o mundial.

Agora, com o ombro recuperado e com os treinamentos em dia, a atleta espera fazer um bom torneio. Mas, para ela, estar entre as melhores do mundo já é muito importante.

“Meu objetivo é focar bem em cada bateria e tentar fazer o meu melhor. O evento vai ser muito disputado, uma etapa do mundial no Brasil é muito mais competitiva porque aqui tem muitos títulos mundiais. Mas estou muito feliz, afinal, são as melhores do mundo”, declarou Alexandra.

Alexandra viajou juntou com outras atletas (Arquivo pessoal)

A paraense viajou para o Rio de Janeiro e de lá foi junto com um grupo de atletas para o Espírito Santo de van, carinhosamente chamada de “Van Kpaloa Belas”.

