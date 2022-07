Paraense Amanda Lemos se prepara para enfrentar Michelle Waterson no UFC e avisa: ‘Vou finalizar’

Depois de ter perdido para a ex-campeã do peso-palha Jéssica "Bate-Estaca" em abril, a paraense Amanda Lemos já volta ao octógono do UFC neste sábado (16), em Elmont (EUA), para lutar contra a norte-americana Michelle Waterson. Na categoria, que está bem embolada, Lemos precisa vencer para manter seu nome no topo da divisão.

E contra a norte-americana, Amanda pretende colocar a sua luta de chão em jogo para vencer o próximo combate. “Eu vou finalizar a Michelle [Waterson] sábado. Vou mostrar um pouco do que eu venho treinando na parte de grappling e de jiu-jitsu”, afirmou a paraense.

Amanda vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas na organização. Mas, contra Bate-Estaca, a paraense foi surpreendida e perdeu por finalização, um triângulo de mão em pé, no primeiro round.

No entanto, a derrota não tirou o nome da atleta do ranking da divisão. Amanda segue sendo a 11° colocada e enfrentará a 10° da categoria. Com isso, se a paraense vencer, ela poderá tomar a posição de Waterson.

Estilos

Ambas as lutadoras vêm da luta em pé. Amanda tem características fortes do muay thai e é uma trocadora e nocauteadora. Com mãos pesadas para a categoria, a paraense tem mais de 60% das vitórias por nocaute. Lemos tem 11 triunfos na carreira, apenas duas derrotas e um empate técnico.

Já Michelle Waterson é do karatê . A norte-americana se movimenta bastante no octógono. No entanto, cerca de 50% das suas vitórias são por finalizações. Ao todo, a lutadora tem um cartel com 18 vitórias e nove derrotas.

Evento

O UFC Fight Night deste sábado (16) terá Brian Ortega, ex-desafiante ao cinturão do peso-pena, contra Yair Rodriguez. Além de Amanda Lemos, o Brasil terá Herbert Burns como representante. O brasileiro iria enfrentar o invicto Khusein Askhabov, mas, agora, ele vai encarar o norte-americano Bill Algeo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)