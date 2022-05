Após derrota, paraense Amanda Lemos vai enfrentar Michelle Waterson no UFC, em julho

A paraense Amanda Lemos perdeu sua última luta, contra Jéssica Bate-Estaca, há cerca de três semanas e já tem um novo combate marcado no UFC. A lutadora do peso-palha (52,1kg) enfrenta a norte-americana Michelle Waterson no dia 16 de julho, ainda sem local definido. O confronto foi confirmado pela atleta dos Estados Unidos nas redes sociais.

Amanda é a número 11 do ranking da categoria. A paraense vinha embalada por cinco vitórias seguidas até ser finalizada por Jéssica Bate-Estaca, no UFC Las Vegas 53, no dia 23 de abril. Com isso, Lemos agora tem um cartel com 11 vitórias, duas derrotas e um empate.

Waterson também vem de derrota na organização e retorna ao octógono depois de um ano parada. A norte-americana perdeu o último combate para a brasileira Marina Rodriguez, em maio de 2021. Atualmente, Michelle é a 10° colocada do ranking dos palhas e tem um cartel com 18 vitórias e nove derrotas.

Este combate é importante para a paraense porque, em caso de vitória, ela permanecerá na lista de possíveis desafiantes ao cinturão, que agora pertence à norte-americana Carla Esparza.

Até o momento, dois brasileiros estão confirmados neste evento de julho: Amanda Lemos e Herbert Burns. O lutador vai enfrentar Khusein Askhabov, invicto na carreira, com 23 vitórias. A luta principal deve ser no peso-pena, entre Brian Ortega e Yair Rodriguez.