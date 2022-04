Com finalização, paraense Amanda Lemos é derrotada por Jéssica Bate-Estaca no UFC Vegas 52; vídeo

Não deu para a paraense Amanda Lemos no UFC. Na noite deste sábado (23), Amanda encarou a brasileira Jéssica “Bate-Estaca”, pela categoria peso-palha, no UFC Vegas 52, em las Vegas, nos Estados Unidos. A luta foi rápida, ainda no primeiro round Jéssica levou a melhor e finalizou Amanda Lemos.

Assista

Mesmo vindo de cinco vitórias, a paraense Amanda Lemos, de 34 anos, não conseguiu manter o bom retrospecto e foi superada com um katagatame de pé, aos três minutos e trinta segundos, na luta principal do evento. Essa é a segunda derrota de Amanda Lemos na carreira.

Jéssica “Bate-Estaca” retoena aos octoganos de uma forma triunfal, falou que o golpe que finalizou a luta era algo bastante treinado e agradeceu à equipe pela preparação.

“Essa finalização foi o que eu mais treinei, agradeço ao meu mestre, minha equipe”, disse.