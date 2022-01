Paraense Amanda Lemos deve fazer luta principal de evento do UFC em abril

Depois de terminar 2021 com cinco vitórias consecutivas no UFC, a paraense Amanda Lemos deve fazer a luta principal de um evento do Ultimate em abril, segundo o site “Combate”. O confronto será contra a ex-campeã do peso-palha Jessica “Bate-Estaca”. A vencedora do combate pode ser a futura desafiante ao cinturão da atual campeã, Rose Namajunas.

“Nada mais justo que ela dispute o cinturão se vencer a Jéssica, que é uma ex-campeã e é a primeira do ranking (de cima). Vai ser uma ótima luta”, disse Wallid Ismail, empresário da paraense Wallid.

Amanda, que venceu a norte-americana Angela Hill - com direito a bônus de luta da noite - em dezembro do ano passado, está na 10° posição do ranking do peso-palha. Já Jessica é a primeira colocada da categoria de cima, que retorna para a divisão em que já foi campeã.