Pará abre agenda nacional de Arenas Brasil com inaugurações em Capanema e Ulianópolis Primeiras entregas do programa federal aconteceram em municípios paraenses e reforçam expansão da infraestrutura esportiva em áreas de maior vulnerabilidade social O Liberal 26.03.26 19h52 O ministro do Esporte, André Fufuca, iniciou na terça-feira (24) uma agenda de inaugurações do programa Arenas Brasil com destaque para o Pará, que concentra as primeiras entregas da semana. As cidades de Capanema e Ulianópolis serão as primeiras a receber os novos equipamentos esportivos, reforçando a presença do estado entre as prioridades da política nacional de infraestrutura esportiva. VEJA MAIS Febre da corrida de rua abre novos caminhos para empreendedores em Belém Com mais provas e corredores nas ruas, fotógrafos, assessorias esportivas e lojas especializadas encontram no esporte uma nova oportunidade de negócio na capital paraense 'Futebol sem assédio': Câmara aprova projeto para combater importunação sexual nos estádios O texto determina que as organizações esportivas coloquem à disposição orientadores e serviços de atendimento nos estádios A primeira entrega ocorreu em Capanema, no nordeste paraense, na tarde de terça-feira. Já na quarta-feira (25), foi a vez de Ulianópolis, no sudeste do estado. Após a passagem pelo Pará, a agenda segue para Chapadinha, Remanso e Timon, contemplando municípios das regiões Norte e Nordeste. O programa Arenas Brasil é um dos principais eixos da política do Ministério do Esporte para ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. Com investimento previsto de R$ 850 milhões, a iniciativa já autorizou a construção de mais de 700 unidades em todo o país, priorizando municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e maior presença de beneficiários de programas sociais. Desde 2023, mais de 1.093 obras esportivas foram concluídas em todo o Brasil. Atualmente, mais de 20 arenas já foram entregues, enquanto outras centenas seguem em execução. O programa também contribuiu para a retomada de obras paralisadas, que passaram de mais de 500, em 2023, para cerca de 2.900 em andamento em 2026. As estruturas das Arenas Brasil incluem campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada e playground. Segundo André Fufuca, os espaços têm impacto direto na transformação urbana e social. “Naqueles locais onde antes se jogava lixo, que eram terrenos baldios, terrenos abandonados, o que era um depósito de lixo, hoje é um depósito de sonhos”, afirmou o ministro. Moradores de cidades já contempladas relatam mudanças na rotina com a chegada dos equipamentos. A dona de casa Maria Aparecida Silva destaca a transformação dos espaços antes abandonados em áreas de convivência. Já o auxiliar de serviços gerais José Carlos Santos afirma que passou a ter mais opções para a prática de atividades físicas perto de casa, além de maior segurança para os filhos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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