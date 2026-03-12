'Futebol sem assédio': Câmara aprova projeto para combater importunação sexual nos estádios O texto determina que as organizações esportivas coloquem à disposição orientadores e serviços de atendimento nos estádios Estadão Conteúdo 12.03.26 16h28 A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a Lei Geral do Esporte, tornando a prevenção do assédio, da importunação sexual e da violência contra as mulheres responsabilidade do governo e das federações, dos clubes, torcidas e promotores dos jogos. Por recomendação da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi aprovada um texto que altera em certa quantidade a versão da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para o Projeto de Lei 2448/22, da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). O texto determina que as organizações esportivas coloquem a disposição orientadores e serviços de atendimento nos estádios, como forma de incentivo as denuncias e permitindo que a vítima encaminhe a queixa ainda no momento da partida. Os produtores do evento também deverão prestar auxilio na identificação do infrator e tem a obrigação de reportar o caso aos órgãos de defesa da mulher. A proposta foi feita voltada para as mulheres que frequentam estádios como forma de lazer ou trabalho, além de outros eventos esportivos. Sendo todas essas muito afetadas pela cultura do machismo presente no esporte. Uma pesquisa acadêmica feita por estudantes de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, em Madureira, recolheu dados de torcedoras, revelando que mais de 75% das entrevistadas já sentiram medo ou receio de ir a um estádio de futebol. Refletindo no número de que 83,6% responderam que vão acompanhadas aos jogos. Das torcedoras entrevistadas, 65,6% já sofreram algum tipo de assédio ou preconceito nos estádios de futebol. Apesar da presença feminina nas arquibancadas ser alta, o medo ainda impede muitas de exercer seu papel como torcedoras. Nos gramados, jogadoras, árbitras e funcionárias da comissão técnica também são afetadas. O projeto foi analisado em caráter conclusivo, sendo votado apenas pelas comissões designadas para analisá-lo, e agora segue direto para aprovação do Senado necessitando de aprovação das duas Casas para virar lei. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lei Geral do Esporte assédio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00