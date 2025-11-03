Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 03.11.25 20h00 Pacers vem de uma vitória de 114 a 109 sobre o Warriors (X/ @okcthunder) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks jogam nesta segunda-feira (03/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorrerá às 21h, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pacers x Bucks ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Pacers é o 13° colocado da Conferência Leste e acumula 1 vitória e 5 derrotas. Bucks é o 3° colocado da mesma conferência e soma 4 vitórias e 2 derrotas. FICHA TÉCNICA Indiana Pacers x Milwaukee Bucks NBA Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Milwaukee Bucks Indiana Pacers NBA jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 NBA Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Campeonato Brasileiro Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20) pelo Brasileirão Sport e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.07.25 16h30