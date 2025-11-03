Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks jogam nesta segunda-feira (03/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorrerá às 21h, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pacers x Bucks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Pacers é o 13° colocado da Conferência Leste e acumula 1 vitória e 5 derrotas.

Bucks é o 3° colocado da mesma conferência e soma 4 vitórias e 2 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

NBA

Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 21h