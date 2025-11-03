Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves jogam nesta segunda-feira (03/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 21h, no Barclays Center, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nets x Timberwolves ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brooklyn Nets está na lanterna da Conferência Leste e perdeu todas as 6 partidas que jogou.

Já Timberwolves ocupa a 9° posição da Conferência Oeste e soma 3 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

NBA

Local: Barclays Center, em Nova York, Nova York

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 21h