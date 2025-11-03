Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 03.11.25 20h00 Timberwolves vem de uma vitória de 122 a 105 sobre o Hornets (X/ @Timberwolves) Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves jogam nesta segunda-feira (03/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 21h, no Barclays Center, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nets x Timberwolves ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Brooklyn Nets está na lanterna da Conferência Leste e perdeu todas as 6 partidas que jogou. Já Timberwolves ocupa a 9° posição da Conferência Oeste e soma 3 vitórias e 3 derrotas. FICHA TÉCNICA Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves NBA Local: Barclays Center, em Nova York, Nova York Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves NBA jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 NBA Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14