Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA

Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Timberwolves vem de uma vitória de 122 a 105 sobre o Hornets (X/ @Timberwolves)

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves jogam nesta segunda-feira (03/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 21h, no Barclays Center, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nets x Timberwolves ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA
Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

Brooklyn Nets está na lanterna da Conferência Leste e perdeu todas as 6 partidas que jogou.

Já Timberwolves ocupa a 9° posição da Conferência Oeste e soma 3 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves
NBA
Local: Barclays Center, em Nova York, Nova York
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 21h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves

NBA

jogos de hoje
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

NBA

Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA

Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

03.11.25 20h00

NBA

Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA

Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

03.11.25 20h00

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

MMA Sport Club

GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025

31.10.25 13h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

03.11.25 13h42

ESPORTE

Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos

Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros

20.12.23 16h05

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão

03.11.25 10h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda