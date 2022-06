Noite dos Brasileiros no UFC foi de derrota e Glover Teixeira perde cinturão dos meio pesados

Não deu para o brasileiro Glover Teixeira, durante a defesa do cinturão de campeão dos meio pesados. O mineiro de 42 anos foi derrotado pelo lutador checo Jiri Prochazka, numa luta franca e pegada. Para completar a noite infeliz dos brasileiros, Taila Santos foi derrotada pela lutadora do Quirguistão Valentina Shevchenko.

A luta de Glover parecia ser tranquila. Em boa parte dos quatro primeiros rounds, o brasileiro mostrou bastante controle, força e técnica, mesmo diante do peso dos golpes aplicados pelo checo. O combate forte, com muita trocação, estava sendo vencido por Glover até o início do quinto round.

A partir daí, mesmo com bom preparo físico, o estrangeiro conseguiu uma virada incrível e venceu a luta por finalização nos segundos finais, depois de aplicar um mata-leão no brasileiro. Apesar da derrota e da perda do cinturão, Glover não perdeu tempo e foi às redes sociais pedir a revanche. "Revanche?", perguntou, marcando na mesma publicação os perfis de Dana White, do rival checo e do UFC.

Na outra luta dos brasileiros, a catarinense Taila Santos desafiou a atual detentora do cinturão do peso mosca, mas acabou levando o revés. Como desafiante, a brasileira mostrou força de vontade e técnica, levando ambas à um combate equilibrado, que acabou decidido por pontos.

Mesmo tendo alguns bons momentos, levando a adversária ao chão e aplicando boas sequências de socos, a vitória foi decretada pelos juízes, que deram à atual campeã mais uma vitória, pelos placares de 48-47, 47-48 e 49-46. "Pode ter certeza que esta não vai ser a última vez que vocês me veem lutar pelo cinturão", falou a catarinense, após a luta.