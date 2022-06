Strike Fight Championship realiza sua 13ª edição na cidade de Barcarena

O SFC (Strike Fight Championship), com organização de Cristiano Pereira e Roxo Strike, realiza na cidade de Barcarena (PA) a sua 13ª edição neste sábado (11), a partir das 20h, na quadra do Simeb (Sindicato dos Metalúrgicos de Barcarena). Serão 9 lutas profissionais de MMA , com destaque para a luta principal do evento que será entre Ederson Bidão x Rodrigo Freeza. Confira o card oficial das lutas:

Strike Fight Championship 13

Dihemison de Almeida "Gaivota" Vs Francislei da Silva "Cachorro Louco" Abraão Silva Vs Weverton Castro "Quexinho" Alexandre de Macedo "Macaco" Vs Yago Quaresma Wallison de Paiva Vs Edson Souza Juliana da Silva "Moju" Vs Edna Vanessa "Paixão" Alan Brandão "Filé" Vs Adenylson Alves "Tratorzinho" Ylon Soares "Esquerda" Vs Samuel Sousa "Samuca" Wellington Magalhães "Cobra" Vs Cleyton de Lima "Bad Boy" Edson Cardoso "Bidão" Vs Eweron Amaral "Freeza"

Texugo Fight Select agita a cidade de Marabá

A cidade de Marabá irá receber, no próximo domingo (12), a primeira edição do evento de MMA Texugo Fight Select, a partir das 19h, no Centro Social Viva Feliz. Destaque para a luta principal do evento, que será entre os cascas grossas Edinho Reis contra Thiago Kuririn. Ingressos já a venda no lote promocional no valor de R$ 10. Informações: (94) 99179-3203

Aida Zumbi em ação no Mr. Cage, em Manaus

Aida Zumbi, a atleta paraense da equipe Cova dos Leões da cidade de Benevides, estará em ação neste sábado (11) em Manaus no evento Mr. Cage Championship. Ela fará a luta pelo cinturão da categoria peso-galo (até 61 Kg) contra a amazonense Lorrany a partir das 21 na Arena Amadeu Teixeira.

Deiveson Figueiredo deixa de ser agenciado por Wallid Ismail

A parceria entre Deiveson Figueiredo e Wallid Ismail chegou ao fim. Após o campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC ser agenciado por anos pelo profissional, o lutador decidiu colocar um ponto final nessa história. Através de suas redes sociais adiantou que já tem seu futuro definido e prometeu se manter no topo.

“Sei bem os próximos passos a serem dados, sou um sobrevivente em meio às dificuldades e adversidades da vida. Sou o campeão e fui forjado na dor, hoje sou bem melhor que ontem! O Brasil tem seus ídolos e eu quero fazer parte desse seleto grupo de homens e mulheres que escreveram seus nomes na história do nosso país! Sou amado por Belém e sou amado pelo povo brasileiro, é esse meu combustível! Estou de pé e não caído! AGUARDEM!!!!! Lutem, mas o dono da divisão está aqui, Deiveson ‘Deus da Guerra’ Figueiredo!!!!”, escreveu

Glover promete agressividade em defesa de cinturão no UFC: “Vou meter a porrada”

Neste sábado, Glover Teixeira retorna ao octógono mais famoso do mundo para a sua primeira defesa de cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. O brasileiro encara Jiri Prochazka, na luta principal do UFC 275, que acontece em Cingapura.

“Vou meter a porrada no cara (risos). É o que vocês sempre esperam, sempre viram de mim. Quem viu o Glover desde o início da minha carreira, quando lutava no Bitetti, Shooto, no UFC até chegar a luta com o Jon Jones, depois quando lutei com o (Alexander) Gustafsson, com nariz quebrado, correndo atrás do cara… É o que sempre fiz. Vou cair para dentro e meter a porrada. Eu não preciso falar, porque eu faço. Eu vou buscar a finalização, com certeza. (…) A finalização que digo é acabar com a luta”, afirmou.

Bare Knuckle FC surpreende e anuncia a contratação de Michael Page

O Bare Knuckle FC protagonizou uma verdadeira surpresa aos fãs de artes marciais. A organização, que promove eventos de ‘boxe sem luvas’, anunciou a contratação de Michael Page, estrela do Bellator. Nas redes sociais, a companhia confirmou que o inglês estreia em 20 de agosto, em Londres (ENG) contra o ex-UFC Mike Perry.

Dana White é a favor do MMA virar esporte olímpico

Dana White, presidente do UFC. Durante uma sessão de perguntas e respostas no canal do Ultimate no ‘Youtube’ o dirigente expressou seu apoio à ideia e citou a grande audiência do MMA como um dos fatores que deveriam ser levados em consideração pelo Comitê Olímpico na hora de julgar uma possível entrada do esporte no programa de competições das Olimpíadas. Mas, apesar de ser favorável, o cartola descartou se envolver em uma hipotética campanha de convencimento.

“Eu acho que já deveria ser um esporte olímpico. Não é o meu trabalho. Não é o que eu estou tentando fazer. Eu não estou fazendo pressão para transformar isso em um esporte olímpico. Eu concordo com seja quem for que disse isso, sim. Isso sem mencionar o fato que um dos grandes problemas que as Olimpíadas estão tendo agora é a audiência. Você quer audiência? Coloque o MMA nas Olimpíadas”, opinou Dana White.