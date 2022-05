No tênis, Novak Djokovic derrota polonês e vai enfrentar Carlos Alcaraz no Open de Madrid

Nesta sexta-feira (6), Novak Djokovic, o número um do mundo, derrotou o tenista polonês Hubert Hurkacz no torneio ATP Master 1000 de Madrid, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Com o resultado, Djokovic irá enfrentar Carlos Alcaraz, tenista espanhol que derrotou Rafael Nadal, de mesma nacionalidade, por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 1-6 e 6-3.

Confira a lista de confrontos das quartas de final do Open de Madrid:

Rafael Nadal x Carlos Alcaraz (finalizado): 2-6, 6-1, 3-6;

(finalizado): 2-6, 6-1, 3-6; Novak Djokovic x Hubert Hurkacz (finalizado): 6-3, 6-4;

x Hubert Hurkacz (finalizado): 6-3, 6-4; Andrey Rublev x Stefanos Tsitsipas: sexta-feira (6), às 15h;

Félix Auger-Aliassime x Alexander Zverev: sexta-feira (6), às 16h20.

Ranking dos jogadores:

N. Djokovic (1);

A. Zverev (2);

R. Nadal (3);

S. Tsitsipas (4);

A. Rublev (6);

C. Alcaraz (7);

F. Auger-Aliassime (8);

H. Hurkacz (12).

Onde assistir o Open de Madrid?

Os confrontos do torneio na capital espanhola estão sendo transmitidos no Brasil pelos canais ESPN, além do serviço de streaming Star+.