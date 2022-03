Novak Djokovic oferece ajuda financeira a ex-tenista ucraniano, em combate contra a Rússia

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 2 do ranking mundial, ofereceu ajuda financeira ao ex-tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky, que serve o exército da Ucrânia, para combater os ataques do país vizinho. Além dele, vários atletas do país também se uniram às forças militares para defender o país, como o bicampeão olímpico de boxe Vasiliy Lomachenko e o ex-campeão mundial de boxe Oleksandr Usyk. As informações forfam divulgadas pela AFP.

"Penso em você. Espero que tudo se acalme logo. Diga-me para qual endereço posso enviar a ajuda... ajuda financeira ou qualquer tipo de ajuda...", escreveu Novak, em uma rede social, divulgada pelo próprio Stakhovsky.

Stakhovsky se aposentou aos 36 anos, no início da temporada, após disputar o Aberto da Austrália e, em seu melhor momento nas quadras, chegou a alcançar a posição número 31 do ranking da ATP. Depois do torneio, o tenista partiu para Kiev, onde atua desde então fora das quatro linhas.