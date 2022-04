Jogador de tênis francês dá tapa no rosto de adversário após ser derrotado; vídeo

Dias após a cena envolvendo os atores Will Smith e Chris Rock no Oscar, outro tapa viralizou nesta semana. Foi durante uma partida de tênis em Acra, capital de Gana, na África. Ao fim da partida, quando tradicionalmente os atletas vão ao centro da quadra e se cumprimentam na rede, o francês Michael Kouame esbofeteou o rosto do ganês Raphael Nii Ankrah, que havia vencido o jogo por por 2 sets a 1.

Assista o momento da agressão:

Mas a ação, que foge do espírito esportivo, não passou impune. Logo após a agressão várias pessoas entraram na quadra revoltadas com a atitude do francês, que em seguida é visto saindo correndo.

Michael Kouame é o atual número 1 do torneio e cabeça de chave. Já o ganês Raphael Nii Ankrah é o 589º no ranking da categoria.