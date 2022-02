No futsal de base, Remo encerra temporada 2021 com seis conquistas e um vice

O Clube do Remo está colhendo uma sequência de bons resultados no futsal de base. Os azulinos conquistaram seis títulos nos campeonatos de 2021 promovidos pela Federação de Futsal do Pará (Fefuspa). O Leão foi campeão nas categorias sub-7, sub-8, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13. Já no sub-9 ficou com o vice.

“Este é o resultado do projeto ‘Crias do Leão’, iniciado no ano de 2019. Em 27 disputas de categorias, vencemos 22”, conta com orgulho o técnico Mário Júnior, que divide a responsabilidade de comando com o também técnico Anderson Pojo Tapioca.

Tapioca destaca o apoio integral da comissão técnica aos meninos da base desde quando eles chegaram ao clube. “Essa interação de trabalho, a partir da iniciação dos atletas, traduz o sucesso das nossas equipes. As conquistas são justas pela dedicação e trabalho realizado com os garotos”, aponta.

Por fim, Anderson Tapioca reforçou o apoio das famílias dos atletas como fator essencial aos sucessos das equipes nas competições. “Os pais estão com a gente o tempo todo, garantido o incentivo integral aos atletas”, observou o treinador.