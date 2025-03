No Fight Music Show, Popó enfrenta Duda Nagle, ex-marido de Sabrina Sato, em luta de boxe

O ex-pugilista profissional Acelino Popó Freitas tem uma nova luta marcada no Fight Music Show 6, que será realizado no dia 17 de maio, em São Paulo. No evento, o tetracampeão mundial de boxe enfrentará o ator e ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle.

Esta será a sexta luta do ex-pugilista profissional no evento. Em outras edições, Popó já venceu nomes como Pelé Landy, Junior Dublê, Kleber Bambam e Jorge 'El Chino', seu último adversário. Além disso, em sua primeira participação, o lutador empatou com Whindersson Nunes.

Enquanto Popó tem vasta experiência e é um dos maiores nomes do boxe mundial, o adversário Duda Nagle nunca lutou profissionalmente. Apesar disso, o ator tem contato com o mundo das artes marciais, como o jiu-jitsu, e agora intensificou os treinos de boxe.

VEJA MAIS

Por meio das redes sociais, Duda demonstrou empolgação para o combate e montou um time grande para o acompanhar no processo até a luta. "Uma honra mergulhar de cabeça nessa aventura, vamos pra cima com força total", escreveu o ator.

Além do confronto principal, o evento também contará com Rogério Minotouro, ex-UFC, contra o influenciador Tadala.

O Fight Music Show é um evento de luta voltado para o entretenimento, com combates entre influenciadores, ex-lutadores ou artistas em geral. A primeira edição ocorreu em 2022 e fez sucesso entre o público.