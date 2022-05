No breaking, paraense conquista a prata em torneio mundial escolar na França

A paraense Lívia Gadelha foi uma das atletas que estiveram no mundial escolar, a Gymnasiade, que ocorreu na última semana, em Normandia, na França. A jovem conquistou o segundo lugar no breaking, nova modalidade olímpica que estreia nos Jogos de Paris, em 2024.

"Me sinto muito feliz por chegar na final com a francesa Kimie e conseguir a medalha de prata. Também participei de dupla com Felipe Santos e ficamos em quinto lugar, tudo isso pela primeira vez. Representar o Brasil e o Estado do Pará era um sonho”, disse a paraense.

Lívia é aluna da Escola Estadual Erotildes Frota Aguiar, Júlia Seffer. Com o excelente resultado, a paraense já foca em tentar uma vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

O breaking é um estilo de dança que envolve giros, saltos, acrobacias, normalmente é disputado em círculos, nos quais os b-boys e b-girls (como são chamados os dançarinos) se apresentam.

Além de Lívia, outros três atletas conquistaram medalhas na Gymnasiade. Elias Santos ficou com o ouro na prova dos 800 metros do atletismo e Cristina Gabriel Marques Costa e Gustavo Jadson de Sousa Meireles ganharam o bronze no boxe.