Na tentativa de retomar título do UFC, Deiveson Figueiredo vai lutar 'para nocautear' Brandon Moreno

Depois de um empate no primeiro confronto, em junho de 2021, o paraense Deiveson Figueiredo perdeu o cinturão para o mexicano Brandon Moreno. Desde então, Daico só pensa em recuperar o título do peso-mosca (57kg). Neste sábado (22), eles fazem a trilogia no UFC 270, em Anaheim, nos Estados Unidos. Em entrevista ao "Esporte Espetacular”, o "Deus da Guerra" afirmou que está focado e que vai ressurgir “como uma Fênix”.

“Sempre me falo: preciso voltar, sou o melhor, esse cinturão me pertence e quero me aposentar com o ele. Eu me mudei, saí do Brasil, estou aqui fora justamente para isso. Vou me reerguer. Como uma Fênix, vou reviver”, declarou o lutador.

VEJA MAIS

Nos Estados Unidos, Deiveson está treinando com o ex-duplo campeão do UFC, Henry Cejudo, parceria surpreendente visto que o paraense e o norte-americano já trocaram farpas no passado. A colaboração entre os dois surgiu por meio de um convite do próprio Cejudo.

“Quando o Brandon ganhou dele, estávamos em um restaurante e vi que o Deiveson chegou. Saí da minha cadeira e falei: "Você perdeu porque não estava recuperado e eu acho, como um lutador que tem muita experiência nessas coisas, que você não estava ali. Olha as coisas que tenho aqui, se você quiser, posso te ajudar". E ele ficou até um pouquinho triste por tudo o que aconteceu, mas depois o Wallid (Ismail, empresário de Daico) me falou que iria mandar ele para cá [EUA]. Um mês depois eles já estavam falando: "Queremos treinar com você para ganhar do Moreno", contou Cejudo.

VEJA MAIS

Deiveson também está entalado com Brandon Moreno. Isso porque, depois que o mexicano conquistou o titulo, ele provocou o paraense e disse que Daico deveria subir de categoria por conta da dificuldade que teve para conseguir bater o peso. Além disso, Moreno dificultou o acerto para a trilogia entre os dois.

“Esse Brandon Moreno é muito sacana. Eu lutei com ele pela primeira vez, empataram a luta, tirando um ponto meu. E eu todo o tempo andando para cima desse cara, trocando porrada com ele. É uma luta que não concordo com o empate. Poderia pedir outro oponente para lutar comigo, mas não, aceitei a revanche. Pedi a trilogia com ele, e o cara não queria. E ele pode ter certeza que vai ser uma nova versão. Vou entrar no octógono e lutar para nocautear esse cara”, finalizou Deiveson.

Evento

O UFC 270 terá na luta principal a unificação do cinturão de Francis Ngannou e Cyril Game, peso-pesado. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno fazem o co-main event da noite. Além de Daico, o Pará também será representado pelo "paraense voador", Michel Pereira, que luta contra o português André Fialho.

VEJA MAIS