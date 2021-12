Finalização de mexicano em Deiveson Figueiredo está entre as melhores do ano

Mesmo tendo perdido o título do peso-mosca, o paraense Deiveson Figueiredo esteve entre os destaques do UFC nesta temporada. A finalização do mexicano Brandon Moreno na revanche que tirou o cinturão de Daico, está na quarta posição entre as melhores do ano pela organização aqui no Brasil. O combate ocorreu em junho deste ano, nos Estados Unidos.

Depois de um primeiro confronto equilibrado, no segundo encontro, o mexicano dominou o a luta. Na metade do terceiro round, no chão, Brandon encaixou um mata-leão e não deu chances para o paraense. Com isso, Moreno tornou-se o primeiro lutador do México a ser campeão do UFC.

Deiveson Figueiredo vai tentar recuperar o título no próximo dia 22 de janeiro, no UFC 270: Ngannou vs Gane, nos Estados Unidos.

Além de Daico, outros cinco brasileiros aparecem na lista. O primeiro lugar ficou com a finalização de André Sergipano em cima de Ronaldo Jacaré, no primeiro round. O segundo foi do norte-americano Anthony Hernandez, que chocou o mundo ao finalizar o "Caçador de Faixa-Preta", Rodolfo Vieira.

Em terceiro lugar, ficou o brasileiro Vicente Luque, que conseguiu finalizar o ex-campeão Tyron Woodley no UFC 260. Além disso, Luque aparece na sexta posição da lista com o triângulo de mão que encaixou no norte-americano Michael Chiesa.

A campeã do peso-pena, Amanda Nunes, defendeu o cinturão da categoria contra Megan Anderson com uma bela chave de braço e ficou na quinta posição da lista. E em oitavo lugar, a finalização de Clay Guida no brasileiro Leonardo Santos.