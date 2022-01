Em busca de recuperar titulo do UFC, paraense Deiveson provoca rival: 'Um safado'

O paraense Deiveson Figueiredo fará a trilogia com o mexicano Brandon Moreno no proximo dia 22 de janeiro, no UFC 270, na Califórnia. Pouco mais de uma semana antes do combate, em entrevista ao podcast "Trocação Franca”, Daico provocou o atual campeão e o chamou de “safado” e “traidor”.

“Brandon Moreno é um safado e um traidor. É um cara que morou com o [Henry] Cejudo e foi servir de sparring para o Benavidez contra o Cejudo. Por isso, o Cejudo está indo comigo para o corner, para olhar na cara dele e eu vou nocautear ele. Pode ter certeza disso", declarou o paraense.

No passado, o norte-americano Henry Cejudo, ex-duplo-campeão das categorias peso-mosca e peso-galo do UFC, treinava com Brandon Moreno. Mas o mexicano o trocou por Joseph Benavidez, ex-adversario de Henry.

Mesmo já tendo protagonizado alguns momentos de provocações, quando o norte-americano ainda era campeão, Deiveson chamou Henry Cejudo para ajudá-lo nos treinamentos.

“Estou feliz por tê-lo ao meu lado. Isso me dá autoconfiança. Estou 100% focado nesta luta. Não vejo a hora de voltar ao Brasil e levar esse cinturão comigo. O fogo está queimando dentro de mim para entrar naquele octógono e acabar com isso já”, concluiu.

Evento

Além da disputa de cinturão entre Deiveson Figueiredo e Brando Moreno, o UFC 270 terá a briga pelo título do peso-pesado entre Francis Ngannou e Ciryl Gané. Neste evento, o paraense Michel Pereira lutará contra o estreante português André Fialho.