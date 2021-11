Zezão Trator encara Aldo Pereira no Favela Kombat 35 no Rio de Janeiro

Uma das lendas do mma paraense, José Gomes de Ribamar "Zezão Trator", que tem um impressionante cartel profissional no MMA com 40 vitórias, está confirmado na 35ª edição do evento carioca Favela Kombat, que irá acontecer no próximo sábado (21), no Rio de Janeiro. Zezão terá pela frente o atleta carioca Aldo Pereira na luta principal do evento.

Seminário de Muay Thai com o mestre Jefferson China

Com organização da Associação dos Dragões Negros, o mestre Jefferson China ministra nessa sexta-feira (19), em Belém, o Seminário técnico de Muay Thai a partir das 19h30 no colégio Santo Antônio, que fica localizado na Av. Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, em Belém. Coordenação Mestre Custódio Fampa/Informações (91) 98273-3633

Capanema Fight Combat realiza sua terceira edição nesta sexta-feira

O CFC (Capanema Fight Combat) irá realizar a sua terceira edição nesta sexta-feira (20) na cidade de Capanema (PA), com 8 grandes lutas de MMA, com destaque para a luta principal do evento que será entre Arthur Castro x Elicardo Cobra.

Colisão Fight Night realiza a sua quinta edição em Goianésia.

O CFN (Colisão Fight Night) realiza a sua quinta edição nesta sexta-feira (20), na cidade de Goianésia (PA), a partir das 19h, no ginásio municipal Lucas Martins, com 5 luta de MMA profissionais, com destaque para a luta principal do evento, que será entre Well "Mutante" x Orlanilson "Pé de Gancho".

Nayse Nascimento em preparação para seus próximos compromissos no MMA

A atleta Nayse Cantanhede "Malvada" está treinando em alto nível em sua equipe Strong Fight Team com supervisão do seu treinador Ney Melo na Vila do Apéu, na cidade de Castanhal (PA). Nayse, que tem o cartel profissional 4-0 no MMA e fez a sua estreia na edição nº 40 do Pitbull Fight, com vitória em cima da atleta Edileusa Correa “Didi”, se prepara para seus próximos compromisso no MMA em 2022.

Márcio Cromado comemora bom momento da RFT, fala sobre o trabalho com a nova geração e projeta ter mais atletas no UFC

Após seis anos sem pisar no octógono mais famoso do mundo, a Renovação Fight Team voltou a ter um atleta dentro do UFC em 2021. O guianês Carlston Harris, o “Moçambique”, já fez duas apresentações na organização que, somadas, não deram cinco minutos de luta. Líder e fundador da RFT, Márcio Cromado acredita que a equipe está no caminho certo. O faixa-preta de Luta Livre disse que nunca perdeu as esperanças de voltar ao maior evento de MMA do planeta, e conta que hoje trabalha com um grupo menor de atletas, o que dá mais foco para lapidar os novos lutadores.

“Estamos trabalhando para tentar fazer o melhor sempre. Eu nunca perdi as esperanças de voltar ao UFC e, graças a Deus, com o trabalho de toda a equipe, de todos os professores, conseguimos focar nos atletas da nova geração. É difícil quando você tem mais de 20 atletas trabalhar todos da mesma forma, então muitas vezes você acaba deixando passar alguma coisa. Mas hoje tenho um grupo menor e consigo focar melhor. Estamos vindo de duas grandes vitórias no UFC com o Moçambique. Ele venceu as duas de forma rápida ainda no primeiro round. Isso é fruto de um trabalho sério dele e de toda a equipe, além de todo o suporte da Nobre Arte no Boxe também”, comemorou Cromado.

Joe Rogan destaca importância de Royce Gracie para popularização do MMA

Ativo como comentarista e grande personalidade do UFC, Joe Rogan já esteve perto de inúmeros atletas que contribuíram para uma popularização das artes marciais mistas, mas destacou Royce Gracie como o maior da história. Em seu podcast, o norte-americano afirmou que o brasileiro conseguiu tornar o esporte importante por enfrentar e vencer lutadores maiores e de outras modalidades.

“Ele foi o cara que apresentou a todos a ideia de que você poderia ser uma pessoa menor com uma técnica superior e vencer uma competição enorme e sem barreiras com pessoas gigantes. O que ele fez foi mostrar às pessoas que você pode vencer com a técnica. Não por ser grande, não por ser forte, mas por saber de algo que as outras pessoas não sabem. De repente, a arte marcial se tornou interessante para pessoas realmente inteligentes. Ele é a figura mais importante das artes marciais de todos os tempos”, disse Rogan, em conversa com Snoop Dogg.