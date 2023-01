Zarah Fair fez treinamento em Belém para luta contra Josiane Nunes, no UFC 283

A atleta francesa Zarah Fair dos Santos encara, neste sábado, no UFC 283, no Rio de Janeiro, a atleta brasileira Josiane Nunes fazendo a segunda luta do card preliminar do evento. Zarah fez toda a sua preparação para a luta em Belém, na Team Figueiredo, equipe do atleta campeão do UFC Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra"; com o atleta Joriedson Fein, responsável pelo Muay Thai e Jiu Jitsu; e Maizena pelo boxe. A atleta tem o cartel profissional de 6 vitórias e 4 derrotas e irá em busca da sua primeira vitória no UFC.

Podcast sobre o DS Fight Night nesta quarta feira dia 20

A terceira edição do evento DS Fight Night irá acontecer no próximo dia 27 de janeiro em Salvaterra, na Ilha do Marajó, com organização de Roberval Souza. E nesta quarta-feira (18), no Podcast Diário Pedrosa, teremos as novidades sobre o evento, card atualizado das lutas e muitas novidades sobre o evento. O Podcast será as 20h ao vivo na página do Facebook "Diário Pedrosa".

Rayanne Amanda em ação no Invicta FC 51

A paraense Rayanne Amanda estará em ação no Invicta FC 51, que acontece nesta quarta-feira (18). Dona de um cartel com 12 vitórias e seis derrotas, ela encara a canadense Katie Saull, que tem cinco vitórias e cinco derrotas na carreira no MMA. Mas o confronto trará mais novidades para a paraense, além da estreia no Invicta. O duelo será no peso-átomo (até 48,1kg).

A lutadora de 27 anos, que treina na academia Cova dos Leões, na cidade de Benevides, na região metropolitana da capital, é comandada pelo treinador de jiu jíisu - e seu pai - Marcelo dos Santos, além dos treinadores "Éder Mão de Pedra", na trocação; e Fábio Henry, no muay thai.

"Estou muito feliz de ter recebido esse contrato. Antes de lutar o Contender já tinham me chamado, mas falei: 'olha, só me espera um pouquinho, vou lá lutar no Contender', disse que estava tudo bem. Lutei, foi uma boa luta, todo mundo gostou, até Dana White veio para falar comigo e foi aí que eu assinei o contrato com o Invicta. Fiquei muito feliz!"

Sean Strickland surpreende e bate Nassourdine Imavov no UFC Las Vegas 67

Substituto de última hora para o lesionado Kelvin Gastelum no UFC Las Vegas 67, Sean Strickland , diante do promissor Nassourdine Imaviv, o ‘bad boy’ fez valer a fama de pragmático e controlou o adversário por parte da luta, levando a melhor na pontuação. Ao fim de cinco rounds, o norte-americano foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes.

Dana White ‘alfineta’ Francis Ngannou após lutador sair do UFC

O mundo do MMA recebeu a notícia de que Francis Ngannou não seria mais o campeão peso-pesado do UFC e que havia sido liberado pelo UFC para assinar contrato com uma outra organização. A informação foi confirmada oficialmente por Dana White, presidente da franquia norte-americana, logo após a realização do UFC Vegas 67

“Chegamos a um ponto, e eu já disse isso para vocês antes, que se você não quer estar aqui, você não precisa estar aqui. Acho que Francis está em uma posição na qual ele não quer assumir muitos riscos. Parece que ele está em uma boa posição, na qual ele poderia enfrentar oponentes inferiores e ganhar mais dinheiro. Então vamos deixar fazê-lo isso, vamos liberá-lo do contrato, abdicar do nosso direito de igualar propostas e ele pode ir para onde quiser e fazer o que quiser”, disse Dana White em entrevista coletiva.

UFC anuncia Jon Jones vs Ciryl Gane pelo cinturão dos pesos-pesados

o Ultimate anunciou uma bomba a aguardada estreia de Jon Jones nos pesos-pesados foi, enfim, oficializada. Ex-campeão meio-pesado (93 kg) da companhia, ‘Bones’ encara Ciryl Gane pelo cinturão da divisão mais pesada da modalidade, no UFC 285, agendado para o dia 4 de março, na ‘T-Mobile Arena’, em Las Vegas (EUA).Jones voltará a competir depois de um hiato de três anos. A última apresentação do norte-americano foi em fevereiro de 2020, quando derrotou Dominick Reyes no UFC 247

Atriz pornô consegue nocaute brutal sobre estrela do TikTok em luta de boxe

Em um dos confrontos entre influenciadores promovido pela “Misfits Boxing” no último sábado (14), em Londres, a atriz pornô Elle Brooke derrotou a estrela do “TikTok” Faith Ordway por nocaute no primeiro assalto. Com o resultado, Brooke manteve a invencibilidade no boxe, modalidade na qual tem duas vitórias em duas lutas de exibição.