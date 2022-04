Yaroslav Amosov reencontra cinturão do Bellator que sobreviveu a bombardeios da guerra na Ucrânia

Campeão dos meio-médios do Bellator, Yaroslav Amosov segue na linha de frente da guerra na Ucrânia para defender o país contra a invasão russa. Amosov contou que, antes de deixar a casa para fugir do conflito, sua mãe escondeu o cinturão no porão da residência. Ao visitar o local, o campeão até 77kg conseguiu reencontrar o valioso objeto.

Amosov abriu mão da disputa de cinturão contra o desafiante Michael Page no card 281, dia 13 de maio. A franquia, então, o substituiu pelo americano Logan Storley, no combate que valerá o título interino da categoria até 77kg. O lutador ajudou a retirar a família da Ucrânia e retornou ao país para ajudar o exército local. Ele está na guerra há cerca de 40 dias.

Deiveson Figueiredo confirma lesão e estipula prazo para defender cinturão dos moscas

De volta ao trono dos moscas (até 56,7kg.) do UFC, Deiveson Figueiredo está sem pressa para sua primeira defesa de título no novo reinado. Mesmo após desafiar Kai Kara-France para um confronto, o Deus da Guerra afirmou que não pretende voltar à ativa antes do segundo semestre .

“Eu quase quebrei meu dedo antes da luta (contra Brandon Moreno, em janeiro). O dedo está totalmente torto. Estou me recuperando. É uma lesão de cartilagem. Isso não fica bom em um estalar de dedo, demora”, afirmou Figueiredo.

Fabrício Werdum fica fora de nova temporada da PFL

A trajetória de Fabrício Werdum no MMA, definitivamente, pode estar próxima do fim. PFL (Professional Fighters League), organização de MMA da qual o “Vai Cavalo” faz parte, anunciou a lista de atletas da categoria peso-pesado que vão disputar a próxima temporada, que terá início em abril, e chamou a atenção o fato de que o brasileiro, ex-campeão peso-pesado do UFC, não está presente entre os lutadores confirmados no torneio.

Lutadora do UFC aparece de ‘penetra’ em festa de aniversário de Anitta

Anitta promoveu uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos, para celebrar seu 29º aniversário. Porém, a cantora relatou que se deparou com uma ‘penetra’ entre a seleta lista de convidados para a festa. Trata-se da lutadora do UFC, Maria Oliveira.