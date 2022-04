VIP Combate realiza a sua primeira edição na cidade de Castanhal

O VIP Combate, com organização de Ney Melo e Nildo Cunha, realizou, na cidade de Castanhal, no ultimo sábado (16), a sua primeira edição do evento de MMA VIP Combate, com grandes lutas de MMA. O evento aconteceu no modelo indoor na academia Strong Fight Team, com destaque para a luta principal do evento, em que Jhon Monge venceu Luiz Henrique "Mata-Onça" no 2º round. Confira os resultados:

Dinailson Pitbull venceu Guilherme Santos "Puro Osso" por nocaute técnico aos 2'30" do 3º round Jefferson Souza "Thor" venceu Vitor Moraes por finalização (Guilhotina) aos 2'00" do 3º round Denilson Ferreira "Acerola" venceu Matheus Samurai por interrupção médica aos 1'20" do 3º round Jhoncleyson "Jhon Monge" venceu Luiz Henrique "Mata-Onça" por finalização (Mata-Leão) aos 1'25" do 2º round

Sombra Fight Champions realizou a sua 26ª edição em Belém

O SFC (Sombra Fight Champions) realizou neste sábado (16), com organização de Silmar Nunes na Academia CTF 2, na Av. Dr. Freitas e Av. João Paulo II, a sua 25 ª edição. O card contou com lutas de muay thai, boxe e 4 lutas de mma profissionais.Na principal do evento, Silmar Sombra defendeu seu cinturão e venceu Clayton Raphael "Bad Boy" no 1º round. Confira os resultados:

Ernani Pimenta venceu Weslley Felipe 0:30 do 2 round por nocaute técnico Victor Pitbull venceu Sebastião Pinha 2:44 do 1 round por nocaute técnico Anderson Souza venceu Matheus Santiago 3:38 do 1 round por nocaute técnico Silmar Sombra venceu Clayton "Bad Boy" por desistência 04:13 do 1 round

Amanda Lemos encara Jéssica Bate Estaca na luta principal do UFC Fight Night 205, neste sábado

Duas brasileiras farão a luta principal do UFC Fight Night em 23 de abril: pelo peso-palha, a ex-campeã Jéssica "Bate-Estaca" Andrade enfrenta a 10ª colocada no ranking, a paraense Amanda Lemos. Amanda está embalada nos 52 Kg, com cinco vitórias seguidas, sendo duas por nocaute e uma por finalização. A mais recentemente, no último mês de dezembro, foi por decisão sobre a também Top 15 Angela Hill.

Sanderson Santos "Tita" representa o Pará em evento no Suriname

O atleta paraense Sanderson Santos "Tita", que tem o cartel profissional de 13 vitórias e 6 derrotas no MMA, irá lutar Muay Thay no Suriname, na capital Paramaribo, no evento chamado Homegrown, que irá realizar a sua primeira edição no próximo sábado (23), na Zenaida Concert Hall.

Roberto Satoshi finaliza no Rizin 35 e mantém o cinturão

Roberto Satoshi defendeu com sucesso, mais uma vez, seu cinturão da categoria peso leve do Rizin. O curitibano finalizou Johnny Case com uma chave de braço no terceiro round do duelo. Satoshi conquistou o título em junho de 2021, quando finalizou o então campeão Tofiq Musayev. Na sequência, no fim do último ano, encaixou um triângulo em Yusuke Yachi na primeira defesa de cinturão. Atualmente, o brasileiro é uma das grandes estrelas do Rizin FF.

Patrício Pitbull vence batalha contra AJ McKee no Bellator 277

Em revanche histórica no Bellator 277, realizado em San José (EUA), Patrício Pitbull teve uma grande batalha contra AJ McKee e conseguiu recuperar o cinturão dos penas, perdido em julho de 2021. Após a ‘guerra’ de cinco rounds, o brasileiro convenceu os três juízes laterais e triunfou na decisão unânime. Com o resultado, Pitbull confirmou mais uma vez a alcunha de nunca ter sido superado em uma revanche. Agora, o atleta reassume o topo absoluto dos penas, divisão que o fez se tornar o maior nome na história do Bellator.

Final de GP termina da categoria meio pesado termina ‘sem resultado’ no Bellator 277

Na aguardada final do Grand Prix dos meio-pesados (até 93kg.), realizada em San José, Vadim Nemkov manteve o cinturão da categoria, mas não da maneira que gostaria. Em sua terceira defesa de cinturão, o russo levava a pior no combate contra Corey Anderson, mas uma cabeçada não intencional no terceiro round acabou provocando um corte profundo no supercílio do campeão, que não pôde seguir no combate. Após o incidente, o embate foi interrompido, tendo seu desfecho como ‘no contest’.

Belal Muhammad supera Vicente Luque no UFC Vegas 51

Após quase seis anos, Vicente Luque e Belal Muhammad se encontraram no cage do UFC Vegas 51. No primeiro encontro, o brasileiro venceu por nocaute no UFC 205. Desta vez, o americano foi fiel a sua estratégia, teve controle da maior parte da luta durante os cinco rounds e saiu com o resultado positivo.