VIP Combate realiza a sua primeira edição em Castanhal

O VIP Combate, com organização de Ney Melo e Nildo Cunha, irá realizar, na cidade de Castanhal, no próximo sábado (16), a primeira edição do evento de MMA VIP Combate, com grandes lutas de MMA. O evento irá acontecer no modelo indoor na academia Strong Fight Team, com destaque para a luta principal do evento, que será entre Jhon Monge contra Thiago Sousa "Gigante", que substituiu o atleta Matheus Araújo. Informações: (91) 98490-9988

Confira os resultados da primeira edição do Mutante Fight MMA

A primeira edição do Mutante Fight MMA aconteceu na cidade de Curuçá, no ultimo sábado (9). O evento contou com o apoio da prefeitura e da Secretária de Esportes da cidade. Ao todo, foram seis grandes lutas de MMA e, na principal, Jhonny Curuçá venceu Natanael Almeida Chuck. Veja o card oficial das lutas:

Daniel Pipoca venceu Ricardo da Silva "Coco" por nocaute - 1'06" do 1º round João Alves venceu Adriel Bruno "Praiano" por finalização (triângulo) - 2'24" do 1º round Luis Henrique "Mata Onça" venceu Ryan Barros por desistência - 0'55" do 1º round Renan Costa venceu Elito Sousa por finalização (mata-leão) - 1'15" do 1º round Elicardo "Cobra" venceu Flávio Henrique "Hulk" por nocaute - 1'34" do 1º round Jhonielton Pinheiro venceu Natanael Almeida por nocaute - 0'55" do 1º round

Flávio Pina confirmado no ABCF Fighting 23, em Parauapebas

O atleta paraense Flavio Pina está confirmado na 23ª edição do evento de MMA ABCF Fighting, que está programado para acontecer no dia 7 de maio no ginásio municipal da cidade de Parauapebas. Pina terá pela frente o atleta argentino Matias Ibanez "El Niño", fazendo o confronto Brasil x Argentina no MMA.

Jenilton Matos "Pitbullzinho" conquista campeonato de boxe olímpico

O atleta paraense de mma/boxe da cidade de Redenção, Jenilton Matos "Pitbullzinho", participou no último final de semana do campeonato de boxe olímpico no estado do Tocantins e se sagrou campeão na categoria peso-mosca (até 57 Kg) com uma bela vitória por nocaute no 1º round. Sua companheira, Patricia Batista, também conquistou o título na mesma categoria com vitória na decisão unânime dos juízes.

Gilbert Durinho celebra ‘guerra’ contra Khamzat Chimaev no UFC 273

Mesmo derrotado na aguardada luta contra Khamzat Chimaev no UFC 273, Gilbert Durinho tem motivos de sobra para comemorar. Além de faturar o desejado bônus de US$50 mil (mais de R$230 mil) pelo "Confronto da Noite", o brasileiro está ciente de que teve performance convincente, arrancando, inclusive, elogios do patrão, Dana White. Em suas redes sociais, o niteroiense analisou a grandiosidade do combate.“Luta do ano, até o momento?”, publicou Gilbert, em sua conta no Instagram

Após unificar cinturão contra Yan UFC 273, Sterling ironiza críticos

Vitorioso na aguardada revanche contra Petr Yan, no UFC 273, realizado em Jacksonville, nos Estados Unidos, Aljamain Sterling tem muito a desabafar. Campeão absoluto dos galos (até 61,2kg) depois da vitória por pontos no fim de semana, o lutador rebateu os críticos, que questionavam suas qualidades como atleta. Em coletiva após o show, o norte-americano ‘se soltou’.

“É um sonho se realizando, desde que cheguei neste esporte. Nós conseguimos, da maneira que eu queria. Mostrei que a última luta não foi nem perto do que sou capaz de fazer. Para as pessoas que questionaram minhas habilidades, quem está rindo agora?”, provoco

Henry Cejudo volta a ser testado pela USADA de olho em retorno ao UFC

Ex-campeão duplo do UFC (peso-mosca e peso-galo), Henry Cejudo pode estar próximo do seu retorno ao MMA. Empresário do lutador, Ali Abdelaziz revelou, em entrevista à ESPN americana, que Cejudo voltou ao protocolo de testes da USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos), justamente para ficar apto a retornar ao Ultimate.