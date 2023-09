Vem aí a quarta edição do DS Fight Night em Salvaterra, no dia 30 de setembro

A quarta edição do evento de MMA DS Fight Night, com organização do mestre Roberval Souza “Doga”, irá acontecer no próximo dia 30 de setembro (sábado) a partir das 19h, na Arena DS Fight, em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Será uma edição especial em comemoração ao aniversário da Arena DS Fight, que é uma referência na cidade para os praticantes de esportes de combate.O card de lutas de mma contará com vários atletas da região do Marajó e de Belém e o evento também terá a transmissão ao vivo via Youtube. Na luta principal haverá o combate entre Ricardo Grafite e Cão de Briga.

Alex Poatan tem luta por cinturão confirmada para o UFC 295

Alex Poatan já tem data e adversário para a disputa do cinturão dos meio-pesados (até 93 kg.). O brasileiro, que é ex-campeão dos médios (até 83,9 kg.), vai em busca do título contra o tcheco Jiri Prochazka. A luta será a atração co-principal do UFC 295, evento que acontece dia 11 de novembro, em Nova York (EUA).

Alexandre Pantoja tem data e adversário confirmados para defender cinturão

O primeiro ato de Alexandre Pantoja como campeão peso mosca (até 56,7kg) do Ultimate está confirmado. O brasileiro defende o título da categoria contra Brandon Royval na luta co-principal do UFC 296, no dia 11 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

UFC oficializa luta entre campeão Leon Edwards e Colby Covington

Finalmente, o combate entre Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg), e o polêmico Colby Covington saiu do papel. A aguardada luta entre os rivais foi escalada pelo UFC como ‘main event’ da edição de número 296, programada para acontecer no dia 16 de dezembro, em Las Vegas (EUA).