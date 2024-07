Ultra Breves Night Fight 11acontece neste sábado (6), na cidade de Breves

Na cidade de Breves, no próximo sábado, 6 de julho, irá acontecer, no ginásio de esportes Ferdinando Costa e Silva, a 11 ª edição do evento de mma ULTRA BREVES NIGHT FIGHT, com grandes combates de MMA e com a apresentação de um dos melhores annoucers do estado do Pará, Jailsonbom. O evento contará com vários atletas da região do Marajó, com 10 lutas de MMA profissionais e com a luta principal entre Bad Boy e Clei Selvagem

Ultra Breves Night Fight 11

Felipe Silva Vs Jhon Marajó Igor Vs Frank Kawan Vs Branco Rafael Vs Preto Kaleb Bruce Lee vs Ivan Destruidor Jobson Vs Saymon de Anajás Bzao Vs Igor Punho de Aço Edson Didico Vs Sombra DG Marreiros vs Pantera Negra Bad Boy Vs Clei Selvagem

UFC 303: Alex Poatan nocauteia Prochazka com chute devastador

Na luta principal do UFC 303 deste sábado (29), em Las Vegas (EUA), Alex Poatan deu nova prova de seu sucesso recente e brutalizou Jiri Prochazka em revanche contra o tcheco. O desfecho aconteceu no início do segundo round, com nocaute técnico que rendeu nova defesa de cinturão ao paulista. O resultado positivo faz com que o atleta se torne o primeiro brasileiro a defender o título dos meio-pesados em duas oportunidades.

Rafael Alves apaga rival com nocaute estilo 'Karatê Kid'

Um nocaute fulminante animou a noite de sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, na luta principal do Karate Combat 47 .O atleta paraense Rafael Alves, que acertou um chute alto voador em cheio no rosto de James Vick, no melhor estilo "Karatê Kid", e colocou o norte-americano para dormir.Rafael Alves, por sua vez, está invicto no Karate Combat (três lutas e três vitórias) desde que deixou o UFC em fevereiro de 2023.

Ian Garry supera Michael Page e mantém invencibilidade

Ian Garry cumpriu a promessa e levou a melhor no desafio contra Michael Page. Destaque no UFC 303, realizado neste sábado (29), em Las Vegas (EUA), o irlandês conseguiu passar pela trocação de excelência do oponente e deixou o octógono com novo resultado positivo. Ao fim de três rounds, o representante dos meio-médios (até 77,1kg.) foi declarado vencedor na decisão unânime.

Spaten fecha parceria e se torna cerveja oficial do UFC no Brasil

A cervejaria fechou um acordo com o UFC – principal liga de MMA do mundo – para que a Spaten se torne a patrocinadora oficial do Ultimate no Brasil.O acordo garante que a Spaten tenha presença confirmada em todos os eventos do UFC promovidos no Brasil, com destaque nas lutas e outras iniciativas, além da promoção nas arenas esportivas. A parceria também envolve conteúdos originais para os canais digitais e oficiais do Ultimate no país