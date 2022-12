UFC negocia luta entre Michel Pereira e Sean Brady

Após mais de seis meses de espera, Michel Pereira finalmente está perto de retornar ao octógono do UFC. Embalado por cinco vitórias seguidas, o peso-meio-médio brasileiro irá enfrentar o americano Sean Brady no dia 25 de março, em evento previsto para acontecer em San Antonio, no Texas (EUA).Apelidado de “Paraense Voador” por conta do seu estilo de luta e dos golpes plásticos, Michel Pereira estreou no UFC em 2019, e após começar com o pé esquerdo na organização (perdeu suas duas primeiras lutas), emendou cinco triunfos seguidos, o mais recente deles sobre o argentino Santiago Ponzinibbio, em maio, por decisão dividida dos jurados. Atualmente, o paraense de 29 anos ocupa a 14ª posição no ranking meio-médio.

Bellator e Rizin farão evento conjunto no dia 31 de dezembro no Japão

O dia 31 de dezembro tem sido tradicional em termos de eventos para o MMA, principalmente no Japão. E o último dia de 2022 também reservará um card que terá um encontro entre lutadores de duas importantes entidades das artes marciais mistas, Rizin e Bellator Bellator e Rizin tem uma relação longa de cooperação, inclusive com lutadores de uma organização sendo enviados a outra para disputa de eventos, como ocorreu com Patricky Pitbull, que mesmo empregado da entidade americana, disputou torneio da promoção japonesa, em 2019. Tanto que até mesmo os dois respectivos chefões (Scott Coker e Noboyuki Sakakibara) até aproveitaram para se encarar tal qual seus lutadores.

Patrício Pitbull projeta duelo contra Kleber Koike e enaltece ‘Bellator x Rizin’

Campeão peso pena (até 65,7kg) do Bellator, Patrício Pitbull nunca escondeu o desejo de ver as organizações de MMA realizando superlutas entre os seus melhores atletas. Às vésperas de ver o seu sonho realizado, o lutador potiguar falou sobre o histórico evento ‘Bellator x Rizin’, que acontecerá na lendária Saitama Super Arena, em Tóquio, Japão (JAP), e rasgou elogios ao seu adversário, o seu compatriota Kleber Koike..

“Falei tão alto que do outro lado do mundo me ouviram. Esse evento é um marco no esporte e espero que seja o primeiro de muitos, pois os fãs merecem ver os melhores das organizações se enfrentando. Fico muito feliz de fazer parte dessa história e do Bellator e do Rizin estarem dando esse passo para a evolução do esporte. Cheguei (no Japão) no dia 19 de dezembro para fazer uma adaptação total, já que quando o meu irmão lutou aqui, eu tive dificuldade em me adaptar ao fuso horário. Mas dessa vez cheguei antes e foi tudo perfeito”, disse Pitbull..

Rafael Lovato Jr. vitorioso no retorno ao MMA após três anos de inatividade

O ex-campeão dos médios do Bellator fez um retorno bem-sucedido ao MMA na quarta-feira, depois de interromper sua carreira três anos e meio atrás devido a um cavernoma, uma doença cerebral.Lovato (11-0) finalizou Taiga Iwasaki (8-1) com uma kimura na primeira rodada da competição até 195 libras. A luta aconteceu no Inoki Bom-Ba-Ye 2022 em Tóquio.