Titan Fight 06, dia 8 de junho, na cidade de Melgaço, na Ilha do Marajó

Está na hora de mais uma dose de emoção e adrenalina no Marajó! O Titan Fight está de volta à cidade de Melgaço, na Ilha do Marajó, que irá receber no próximo dia 8 de junho a 6ª edição do evento, trazendo consigo uma nova edição repleta de combates eletrizantes e momentos inesquecíveis. Prepare-se para testemunhar os melhores lutadores do Pará em ação.

O evento contará com 8 lutas profissionais de mma, com destaque para a luta principal entre Vinícius da Silva Machado "Dunga" e Edevaldo dos Santos Pinheiro "Pé da Biba". Teremos a participação também do renomado announcer DJ Ag Mix, cuja voz inconfundível dará o tom para cada luta, e da cage girl Jaqueline Albuquerque.

Titan Fight 06

Jacaré Vs Passarinho Cachorro Louco Vs Mão de Ferro Panterinha Vs Anderson Samuray Vs Jhon Marajó Tomé Vs Rai Durinho Bush Vs Gato de Rua Didico Vs Ben 12 Vinícius da Silva Machado "Dunga" Vs Edevaldo dos Santos Pinheiro "Pé da Biba"

Jungle Fight 126: Elora Dana e João Pedro Saldanha brilham em noite histórica em Brasília

O ginásio Nilson Nelson, em Brasília, ferveu na 126ª edição do Jungle Fight, realizada noite de sábado (25). Cerca de 20 mil pessoas presenciaram os triunfos que consagraram a amazonense Elora Dana, nos pesos-moscas feminino, e o atleta local João Pedro Saldanha, nos pesos-galos. O card do Jungle Fight 126 contou com 13 lutas. Apenas duas foram decididas pelos jurados. Sete terminaram por nocaute ou nocaute técnico e três por finalização. O Brasileirão do MMA retorna para a sua 127ª edição no dia 8 de junho, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

UFC detalha todo processo de criação das novas luvas que serão usadas

Buscando sempre inovar e utilizar a tecnologia, o UFC apresentou ao público as novas luvas que serão usadas pelos lutadores a partir de 2024. Durante o programa “Conexão UFC”, disponível no canal do YouTube da organização, foi apresentado a construção do novo modelo e como vai agregar de forma positiva aos atletas.

O Ultimate procurou a empresa VICIS – especialista na produção de equipamentos de segurança em esportes – para desenvolver o projeto do zero. A ideia era aplicar mais tecnologia e conforto aos lutadores. Jason Neubauer, VP de desenvolvimento de produtos da VICIS, comentou sobre os problemas que eram apresentados pelas luvas usadas ao longo dos últimos anos.

“A luva que eles estavam usando era apenas um bolo de espuma, uma peça inteiriça. Aquela luva não foi feita para reduzir o impacto, apenas tinha uma certa densidade que parecia funcionar bem para lutar”, comentou.

Deiveson Figueiredo encara Marlon Vera no UFC Abu Dhabi, no dia 3 de agosto

Ex-campeão dos moscas (até 56,7 kg) e invicto desde a subida para os galos (até 61,2 kg), com duas lutas e duas vitórias, Deiveson Figueiredo já sabe o seu próximo passo rumo a mais uma disputa de cinturão no Ufc O paraense irá enfrentar Marlon Vera no UFC Abu Dhabi, no dia 3 de agosto.

Deiveson, que foi campeão peso mosca em duas oportunidades, ocupa atualmente a sexta colocação no ranking dos galos. O atleta estreou na divisão com vitória sobre Rob Font, em dezembro do ano passado, e deu sequência com uma finalização sobre o ex-campeão Cody Garbrandt no histórico UFC 300, em abril deste ano.

PFL dispensa ex-campeão do Bellator

Não demorou para a PFL tomar uma providência após Gegard Mousasi, ex-campeão do peso-médio (84 kg) do Bellator, expressar sua insatisfação com o tratamento recebido na casa. Nesta quinta-feira (23), a ‘Professional Fighters League’, que comprou a organização em novembro, anunciou, por meio de suas redes sociais a dispensa do veterano do MMA, uma vez que o mesmo reclamou publicamente e ameaçou processá-la.

Agora, o atleta, aos 38 anos, é um agente livre, podendo assinar um vínculo com as demais organizações de esportes de combate.“O Bellator liberou Gegard Mousasi de seu acordo. Desejamos a ele tudo de melhor em seu próximo capítulo nas lutas”, escreveu a organização em sua conta oficial no ‘X’.

Larissa Pacheco reclama de demora e cobra PFL por luta contra Cris Cyborg

Em seu perfil oficial no ‘X’ (antigo Twitter), Larissa deixou clara sua insatisfação com a demora da PFL na definição de sua próxima luta, que – tudo indica – deve ser contra Cris Cyborg.

“Seis meses desde que me tornei a primeira campeã de duas divisões da PFL e silêncio total da promoção. Onde está minha luta com Cris Cyborg? Nós queremos isso, os fãs querem isso… Onde está a PFL?”, questionou Larissa.

O protesto chega pouco mais de um mês após a própria Cris Cyborg anunciar o acordo para a superluta contra a compatriota na PFL. Desde a aquisição do Bellator pela Professional Fighters League a expectativa é pelo duelo entre as estrelas brasileiras das duas organizações. A curitibana é a atual detentora do cinturão até 66 kg do Bellator, enquanto a paraense foi campeã dos GP’s peso-pena e peso-leve (70 kg) da PFL em 2022 e 2023