Tiago Hayne 'Tico' vence no Spartacus MMA em São Paulo

O atleta paraense Thiago Hayne, que atualmente treina no Rio de Janeiro na equipe TFT, esteve em ação no último sábado (04), em São Paulo, no evento Spartacus MMA. Thiago lutou contra o atleta José Rodrigues. O paraense dominou os três rounds e assim venceu em decisão unânime dos juízes, chegando a sua 9ª vitória profissional no mma.

PFL anuncia primeiros eventos de 2023; Larrisa Pacheco defende título

O PFL (Professional Fighters League) anunciou, na última quinta-feira (2), oficialmente as datas e alguns dos confrontos mais importantes das suas primeiras três edições da temporada 2023. Os primeiros eventos, vale ressaltar, vão acontecer nos dias 1, 7 e 14 de abril, no Virgin Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na edição do dia 7 de abril a campeã peso-leve Larissa Pacheco, que vive grande fase em sua carreira, vai enfrentar a veterana Julia Budd, que fazia parte do plantel do Bellator. O confronto será válido pela primeira edição do torneio peso-pena feminino, que estreia nesta temporada na companhia, tendo em vista que o GP peso-leve foi extinto pela franquia.

Shooto Brasil 115 consagra Cleiver e Klebão como novos campeões

Em sua primeira edição deste ano, realizada nessa sexta-feira (03) na Upper Arena no Rio de Janeiro, o Shooto Brasil 115 consagrou dois novos campeões. Na luta principal, Klebão levou a melhor sobre André “Bebessauro”, conquistando o título dos pesados com um nocaute avassalador.Das nove lutas do evento, sete terminaram por via rápida, cinco ainda no primeiro round. Os outros destaques da noite foram: José Henrique “Canela”, que com uma joelhada no rosto de Alan Silva “Abacaxi”, superou o adversário por nocaute no terceiro assalto; Guilherme Doin, que também venceu por nocaute, despachando Samuel Silva já no round inicial; e Marcelo Adur, que com uma joelhada voadora brutal, nocauteou Rodrigo “Muralha” no primeiro round da luta.

Marcos Novais e Matheus Fonseca passaram por Jarlilson da Silva e Júlio Cesar, respectivamente, por nocaute técnico no primeiro round; assim como Leonardo Cerboni que venceu Sirnande Junior, em decisão unanime dos árbitros. Já Martin Camilo e José Heraldo empataram em seu combate.

O Shooto Brasil retorna esta semana em uma edição especial de Boxe neste dia 10 de fevereiro. Nomeada “Shooto Boxe”, o evento será a estreia no boxe profissional de José Aldo Junior frente ao Argentino Emmanuel Zambrano. O card do show estará repleto de estrelas e terá sua transmissão ao vivo pelo UFC Fight Pass.

Emelianenko é nocauteado por Ryan Bader em luta de despedida do MMA

O histórico Bellator 290, realizado na noite de sábado (4), na Califórnia (EUA), marcou a despedida de uma das maiores lendas dos esportes de combate: Fedor Emelianenko. O russo, no entanto, não foi páreo para o atual campeão dos pesados, Ryan Bader, que venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round. Já Fedor encerra uma das maiores carreiras do MMA mundial. Aos 46 anos, o peso-pesado obteve 40 vitórias e apenas sete derrotas, além de ostentar uma marca de dez anos de invencibilidade, lutando contra grandes ícones do esporte.

Lendas como Royce Gracie, Chuck Liddell, Rampage Jackson, Mark Coleman, Randy Couture, Renzo Gracie, Dan Henderson, Chael Sonnen e Ken Shamrock subiram no cage circular do Bellator 290 para reverenciar Fedor, em um dos momentos mais marcantes da história do MMA.

McGregor é escolhido pelo UFC para ser treinador no TUF 31

O UFC confirmou, através das redes sociais, que Conor McGregor, maior estrela da companhia, será um dos treinadores na edição 31 do reality show The Ultimate Fighter, o TUF. O outro técnico será Michael Chandler, ex-desafiante ao cinturão dos leves.

Cain Velasquez volta à antiga academia pela primeira vez após saída de prisão

Respondendo seu processo em liberdade, Cain Velasquez tirou um tempo para matar a saudade. Ex-campeão do UFC e ícone na história dos pesos pesados (até 120,2kg.), o norte-americano esteve na AKA (American Kickboxing Academy), para reencontrar amigos e antigos treinadores de sua época do auge no MMA.

Cain, inclusive, nunca deixou de ter uma boa relação com atletas da academia, tendo em vista que muitos deles saíram em sua defesa publicamente, após prisão por tentativa de homicídio. O treinador, Javier Mendez, deixou as portas abertas e levantou a possibilidade do ex-campeão voltar em ação assim que resolver seus problemas com a justiça.