Thiago Castanho e Deiveson Figueiredo gravam programa na Ilha do Marajó

O renomado chef Thiago Castanho gravou na cidade de Soure, na Ilha do Marajó, juntamente com o campeão da categoria peso-mosca (até 57 Kg) do UFC, Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra", o programa "Fome de Luta", que irá passar no Esporte Espetacular na TV Globo e nos canais GNT, Sportv e Combate. O programa irá mostrar a vida dos campeões brasileiros do UFC com a sua rotina dentro e fora do ambiente das lutas e sempre com uma bela receita no final de cada programa.

Sanderson Santos "Tita" vence no Suriname

O atleta paraense Sanderson Santos "Tita", que tem o cartel profissional de 14 vitórias e 6 derrotas no MMA, lutou no ultimo sábado (23) no Suriname, na capital Paramaribo, no evento chamado Homegrown, que irá realizou a sua primeira edição na Zenaida Concert Hall. Sanderson representou bem o estado do Pará e venceu o atleta caribenho Davon Duncan com uma bela finalização no 1º round.

Flávio Pina mantém o cinturão do Pitbull Fight

Flávio Pina defendeu seu cinturão da categoria até 77 Kg do evento Pitbull Fight Championship, que realizou no sábado (23) a sua edição de nº 58 no ginásio Loiola Passarinho, na cidade de Castanhal (PA). Flávio venceu o duro atleta Nilson "Pé de Ganho" na luta principal do evento, na decisão unânime dos juizes.

Vem aí o confronto Breves Vs. Curralhinho

O Breves Night Fight foi o evento pioneiro no estado do Pará em fazer confrontos com outros eventos de MMA. No dia 9 de julho a cidade de Breves, na Ilha do Marajó, irá receber o confronto de eventos Breves Night Fight Vs Curralhinho Marajó Fight, com grandes lutas de MMA para o público marajoara.

Weber Almeida bate Fabrício Franco no Bellator 278

O duelo brasileiro do Bellator 278, entre Weber Almeida e Fabrício Franco, teve um final no mínimo curioso e anticlimático. Aos 3 minutos do primeiro round Weber conectou um potente chute na coxa de Fabrício, que imediatamente acusou um golpe supostamente ilegal, sentindo muitas dores. Durante o tempo de recuperação concedido ao gaúcho, no entanto, o replay do lance deixou claro que o chute foi conectado na parte interior da coxa, sem contato com a região genital, caracterizando portanto golpe legal. Mesmo avisado pelo árbitro de que o golpe havia sido interpretado como legal, Fabrício Franco se recusou a voltar, alegando ainda muitas dores, e Weber Almeida saiu com a vitória por nocaute técnico.

Weber Almeida se recupera de derrota sofrida para Johnny Soto, em maio de 2021, e tem agora quatro vitórias e apenas um revés no cage do Bellator.

Mike Tyson incentiva Francis Ngannou a se testar no boxe

Campeão dos pesados (até 120,2kg.) no UFC, Francis Ngannou ainda vive um imbróglio financeiro com a organização e cogita migrar ao boxe em seu fim de contrato. Agora, o camaronês ganhou o apoio de Mike Tyson, que citou a mudança como essencial para seu prestígio e ganho financeiro no esporte. A lenda do boxe, inclusive, afirmou que aprova um embate do atleta contra Tyson Fury.“Não importa o que aconteça, vendo o boxe agora, ele vai receber um pagamento incrível. Ele tem que ganhar esse dinheiro. Agora precisa ir lutar com Tyson Fury e receber esse pagamento”, declarou Tyson em seu podcast ‘Hotboxin’.

Cris Cyborg domina Arlene Blencowe no Bellator 279 e mantém seu cinturão

Lenda do MMA, Cris Cyborg passou pelo seu maior desafio com as luvas do Bellator. Em evento realizado neste sábado (23) em Honolulu, no Havaí (EUA), a brasileira viveu uma verdadeira ‘prova de fogo’ em revanche com a resistente Arlene Blencowe. Após 25 minutos de luta intensa, a brasileira foi declarada vencedora na decisão unânime dos juízes e defendeu o cinturão dos penas (até 65,7kg.) pela quarta vez.

Conheça Washington Dourado, primeiro lutador brasileiro de MMA a assumir sua homossexualidade

No pequeno município de Laranjal do Jari, localizado no sul do Amapá, Washington Duarte Souza quebrou uma barreira que ainda não havia sido rompida na história do MMA. O atleta de 29 anos se tornou o primeiro lutador brasileiro, desse esporte, a assumir a sua homossexualidade. Em entrevista ao ‘Fantástico’ da TV Globo, o pioneiro combatente contou um pouco da sua história e revelou o sonho de conseguir uma oportunidade em um grande evento.

Conhecido em sua cidade natal como ‘Princesinha Dourada’, Washington conversou com a reportagem do ‘Fantástico’ sobre sua história de vida e revelou que, até o momento da reportagem, nunca havia assumido a sua orientação sexual para sua mãe.

“Nunca cheguei com ela pra conversar. Ela já ouviu me chamarem de ‘Princesinha’, ‘Douradinho’, mas nunca ouviu de mim mesmo. Sinto que é o momento para dizer para ela. Não sei como a minha mãe vai reagir, porque ainda não cheguei com ela para dizer que sou homossexual. Eu estava nervoso. Sempre vi amigos meus sendo rejeitados pelos familiares. Hoje é a primeira vez que estou dizendo isso a ela. Fiquei nervoso”, revelou Washington.

Atleta profissional de MMA, esporte que ainda reluta em quebrar algumas barreiras, o amapaense contou sobre o preconceito e o desrespeito sofrido de alguns adversários em suas primeiras lutas.

“Primeira parte do preconceito que tive dentro do MMA foi um rapaz de uma cidade vizinha. Ele falou pro meu professor de jiu-jítsu que, se ele perdesse pra mim, ele iria embora da cidade. Eu ganhei a luta no primeiro round, nocauteei o menino e ele saiu da cidade”, contou a reportagem do Fantástico.

Jéssica Bate-Estaca vence Amanda Lemos no UFC Las Vegas 52

Jéssica Andrade, a Bate-Estaca’ vebcey Amanda Lemos, a ex-campeã neutralizou a agressividade da adversária e finalizou de forma excepcional, com um triângulo de mão, em pé, ainda no primeiro round. Foi a primeira vez na história do UFC que algum atleta venceu dessa forma.Amanda Lemos não conseguiu repetir as boas atuações e teve interrompida uma sequência de cinco resultados positivos.