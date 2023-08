The Rock’ dá casa de presente para lutador do UFC que possuía 7 dólares na conta

Fama, luxo e dinheiro são privilégios alcançados pelos principais nomes do MMA mundial, mas não traduzem a realidade de grande parte dos atletas, mesmo os que já se encontram atuando no UFC, maior organização do mundo. No caso do meio-médio (até 77,1kg) Themba Gorimbo, isso começou a mudar recentemente graças a intervenção do astro de Hollywood Dwane ‘The Rock’ Johnson.

Sensibilizado pela história contada por Gorimbo, que revelou ter apenas US$ 7 (cerca de R$ 35) em sua conta bancária antes de sua primeira vitória no Ultimate, no UFC Las Vegas 73, em maio deste ano, ‘The Rock’ decidiu surpreender e presentear o lutador zimbabuano com uma casa nova.

Michel Pereira indica mudança definitiva de categoria

Retirado do UFC 291 após falhar no corte de peso para confronto decisivo contra Stephen Thompson, Michel Pereira admitiu a possibilidade de mudar de categoria. no Instagram, o paraense se ofereceu para enfrentar Shavkat Rakhmonov, substituindo o lesionado Kelvin Gastelum em setembro. A condição para o confronto, no entanto, ‘acusou’ os planos futuros de Michel.“Se for no peso médio, estou dentro. Não consigo mais bater o peso meio-médio, galera. Meu corpo mudou”, escreveu Pereira.

Mike Tyson anuncia que vai treinar Francis Ngannou para luta contra Tyson Fury

Francis Ngannou ganhou um reforço de muito peso para a sua estreia no boxe profissional. Nesta quinta-feira (3), Mike Tyson anunciou, através de comunicado oficial à imprensa, que irá treinar o camaronês para o duelo contra o multicampeão mundial da nobre arte Tyson Fury, no dai 28 de outubro, em Riad, na Arábia Saudita.

Campeã mundial de boxe assina contrato com a PFL

Campeã mundial indiscutível do peso-pena e uma das grandes estrelas do boxe feminino na atualidade, Amanda Serrano assinou com a PFL e irá testar novamente suas habilidades no MMA.Antes de atuar pela PFL, no entanto, a campeã mundial tem compromisso agendado no boxe neste sábado (5). No card liderado pelo duelo entre Jake Paul e Nate Diaz, Amanda Serrano colocará seus títulos da WBA, WBC, IBF, WBO, IBO e da The Ring em jogo contra Heather Hardy.