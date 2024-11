Shooto Brasil 126: Wendel “O Índio Acreano” conquista o cinturão dos pesos-penas

O Shooto Brasil realizou sua penúltima edição da temporada de 2024 em grande estilo. Com a Upper Arena, no Rio de Janeiro, lotada e efervescente, a 126ª edição do evento trouxe viradas, nocautes, finalizações e um novo dono do título dos pesos-penas: Wendel “O Índio Acreano”. Escalado para disputar o cinturão, o desafiante Renan “Muchacho” ficou acima do peso na pesagem, então o título ficou em jogo apenas para Wendel.

A luta começou com Wendel adotando um ritmo agressivo, pressionando Renan contra a grade e buscando uma definição rápida. No entanto, Renan, representante da Tropa Thai, resistiu à pressão e devolveu alguns golpes, até receber um cruzado de direita que o levou à lona ainda no primeiro round. Com essa vitória, Wendel se torna o novo campeão peso-pena do Shooto Brasil, alcançando seis vitórias em sete lutas e consolidando-se como um dos lutadores mais perigosos da divisão no cenário nacional.

Outro destaque da noite foi o peso-leve curitibano Guilherme Doin, que castigou Patrick Gomes com golpes no ground and pound, levando o árbitro a interromper o combate aos 3:32 do segundo round. O Shooto Brasil retorna no dia 13 de dezembro para sua 127ª edição, encerrando o ano com chave de ouro.

Confira abaixo os resultados completos do evento:

Shooto Brasil 126

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

1 de outubro de 2024

CARD PRINCIPAL

Wendel “O Índio Acreano” venceu Renan “Muchacho” por TKO

Ylon Cristian e Jefferson Luiz: luta sem resultado (dedo no olho acidental)

Guilherme Doin venceu Patrick Alberto por TKO

Naomi Sibel Tataroglu venceu Claudiene Ferreira por decisão unânime

Ítalo de Figueiredo venceu Sirnande Braga por decisão unânime

Heimo Carvalho venceu Tito Martins por decisão unânime

Isabella de Carvalho venceu Graziela Silva por TKO

CARD PRELIMINAR

Douglas Santos venceu Rodrigo da Silva Pires por decisão unânime

Thomaz de Oliveira venceu Gabriel dos Santos por decisão dividida

Wilber Rocha venceu Lucas “Ryu” por decisão unânime

Brendson Ribeiro comemora primeira vitória no UFC

O paraense Brendson Ribeiro encerrou a fase difícil da carreira ao vencer Caio Machado por decisão dividida na divisão dos meio-pesados (93 kg) no UFC Canadá, realizado no último sábado (2). Emocionado, Brendson celebrou a conquista como um sonho realizado. Após impressionar no Contender Series, ele havia iniciado sua trajetória no UFC com duas derrotas, mas garantiu que sempre acreditou no seu potencial para voltar a vencer. “Realizei meu sonho e não é mérito só meu. Tenho um time e uma equipe atrás de mim. Mesmo vindo de derrotas, sabia que minha hora ia chegar”, declarou.

Belal Muhammad é retirado do card do UFC 310

O campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, Belal Muhammad, não poderá fazer sua primeira defesa de título contra Shavkat Rakhmonov, no dia 7 de dezembro, em Las Vegas, devido a uma infecção óssea no pé.

Jungle Fight chega a Pernambuco com disputa de cinturão dos moscas

O Jungle Fight 132 será realizado no dia 16 de novembro, em Recife, marcando a primeira edição do evento na capital pernambucana. O show acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, e terá como atração principal a defesa do cinturão peso-mosca de Wagner Reis contra o pernambucano Luis Aguiar.