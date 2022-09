Serpente Top Team realizou a sua 13ª edição em Santa Izabel

Com organização de Lailson "Grande" e Fabricio, o STT (Serpente Top Team) realizou a sua 13 ª edição neste sábado (24), no ginásio de esportes Manoel Silva, na cidade de Santa Izabel, que fica localizada na região metropolitana de Belém. O evento contou com as presenças das ring girls Izabella Reis, Adriele Leal e Nayara Suellen, o annoucer Ronny Passos e 6 grandes lutas de MMA. Na principal, Sigmar Barbosa "Sig Monstro" venceu Caio Luan por nocaute técnico no primeiro round.

Serpente Top Team 13

Thiago Gigante venceu Marcelo Leão na decisão unãnime dos juizes Sávio Renato Vs Valentay Veiga venceu Sávio Renato por nocaute técnico 02:37 do 2º round Sidrac Jr venceu Cyborg por finalização (triângulo) 03:30 do 2º round Sigmar Barbosa "Monstro" venceu Caio Lian por nocaute técnico 01:28 do 1º round

Confira o que aconteceu no Home Fight Championship 6

A sexta edição do HFC (Home Fight Championship), com organização de Romero Reis, aconteceu neste sábado (24), no ginásio municipal de Santa Luzia do Pará. Ao todo aconteceram 12 lutas de mma. Na principal, no confronto Brasil Vs Estado Unidos, o americano Kolton Englund venceu Carlos Gomes "Cachorro Louco" por nocaute no 1º round. Confira os resultados:

HFC 6

Maicon Selva venceu Geovane Pitbull por nocaute 02:44 do 1 round Alysson Sousa venceu Ney Tavares por nocaute técnico 02:01 do 1 round Coringa venceu Zé Canela por nocaute 01:31 do 2 round Gato Preto venceu Junior Mendes por nocaute 02:27 do 1 round Giberto Cachorro Louco venceu Marcelo Gomes por nocaute 01:41 do 2 round Adonai Extreme venceu André Marajó por finalização (chave de perna) 0:15 do 2 round Isac Profeta venceu Bala de Prata por finalização (triângulo de perna) 01:57 do 2 round Jhon Rambo venceu Ciano da Baixada por finalização (Guilhotina) 01:50 do 01 round Junior "Bombom" venceu Maison Marreta na decisão unânime dos juizes Kolton Englund venceu Carlos "Cachorro Louco" por nocaute 04:10 do 01 round Wemerson IFC venceu Nairon Kaveira por nocaute técnico 02:29 do 02 round Dragão de Aço Vs Demolidor empate

5ª Edição do Attack Fight Combat Rurópolis tem cinco super lutas

No último sábado, dia 10 de setembro, aconteceu a quinta edição do Attack Fight Combat. O evento aconteceu nas dependências do Sporting Clube Rurópolis. Dez lutadores entraram no octógono para cinco super lutas no evento que já é tradição no município.

A primeira luta da noite foi entre Pigmeu e Juniel Cobra, que finalizou seu adversário com um Katagame popularmente conhecido como estrangulamento do jiu-jitsu e do judô aos 4 minutos do 1º round. A segunda luta do evento foi entre Lijasse Ferreira e Lucas Freitas. Lijasse não tomou conhecimento do adversário e venceu a luta por nocaute aos 2:59 ainda do primeiro round.

No terceiro combate da noite se enfrentaram Flavio Vaka e Rayendel. Essa foi mais uma luta que terminou ainda no 1º round, mais precisamente aos 2:13. Rayendel finalizou o adversário com um mata -eão, levando os fãs de jiu-jitsu ao delírio. A quarta luta da noite foi entre um velho conhecido do público ruropolense. Bena Canela de Pedra enfrentou Léo Peito de Aço. A luta foi a única da noite com 3 rounds. Os lutadores mostraram muita técnica, mas Bena Canela de Pedra foi o vencedor do confronto. No primeiro momento o narrador anunciou que teria sido por decisão unânime dos juízes, mas depois o mesmo corrigiu informando que o embate foi por decisão dividida.

A última e mais esperada luta da noite foi entre o lutador da casa Izaú Pantera Negra, que enfrentou Pitbull. A luta começou com o dominio de Pitbull e parecia que o visitante venceria fácil, mas Izaú provou que ainda tinha muito que mostrar e conseguiu um domínio sobre o combate na segunda parte do primeiro round. Por infelicidade do destino, Pitbull acabou sendo desclassificado ao aplicar um golpe irregular em seu adversário. terminando o combate de forma que o público presente não gostaria, pois independente do vencedor os pagantes foram para ver lutas, assim como os quatro primeiros combates.

Ben Henderson vence Peter Queally na luta principal do Bellator 285

O ex-campeão do UFC Ben Henderson teve mais uma de suas atuações seguras e venceu Peter Queally na decisão unânime dos juízes na luta principal do Bellator 285. Agora, ele deve se aproximar do Top 5 da divisão dos leves (até 70,3kg).

Yoel Romero vence Melvin Manhoef no Bellator 285

O duelo de atletas experientes no Bellator 285 foi vencida de forma tranquila por um dos veteranos. Com domínio completo na luta em pé e no solo, Yoel Romero ‘amassou’ Melvin Manhoef e saiu vitorioso com um nocaute no terceiro round.

Vladimir Mineev é convocado para lutar na guerra contra a Ucrânia

Dono do cinturão dos médios no AMC Fight Nights, o lutador de MMA foi convocado para servir o exército russo na guerra contra a Ucrânia. O atleta é um dos nomes que compõem a "mobilização parcial", que atinge militares da reserva e os que serviram nas Forças Armada.

UFC 283, no Rio, tem primeira luta anunciada

A aguardada volta do UFC ao Brasil tem sua primeira luta confirmada. No dia 21 de janeiro, pela edição de número 283, no Rio de Janeiro, Gabriel Bonfim, conhecido como ‘Marretinha’, faz sua estreia na organização após boa passagem no ‘Contender Series’ e mede forças contra Mounir Lazzez.