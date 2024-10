Seminário de NO-GI com Mestre Ismaely Carneiro em Belém

Neste sábado (26), prepare-se para uma experiência única e transformadora: o Seminário de NO-GI (modalidade que significa "sem kimono" e desafia os praticantes a depender mais da técnica corporal e menos das pegadas tradicionais) com o renomado mestre Ismaely Carneiro, faixa-preta 4º grau de Jiu-Jitsu e presidente da FPMMA.

As inscrições são limitadas, com o valor de R$ 50,00. O evento será realizado na Rua Angustura, nº 1615, entre as avenidas Pedro Miranda e A. Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém (PA). Para mais informações, ligue: (91) 98356-1553.

Ex-UFC, Mike Perry lança evento de Boxe

Conhecido por lutas intensas e cheias de agressividade no octógono, o norte-americano Mike Perry foi uma das figuras mais polêmicas e carismáticas do UFC nos últimos anos. Atualmente, ele é campeão do BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), o maior circuito de boxe sem luvas do mundo. Agora, o sucesso em sua nova jornada levou Mike Perry a criar sua própria franquia: o "Dirty Boxing Championship" (ou "Boxe Sujo", em português), que estreará no dia 23 de novembro com um evento exclusivo para convidados em Miami, nos Estados Unidos.

Invicto e campeão do peso-pena, Ilia Topuria revela meta ousada

Ilia Topuria, que está no início de seu reinado como campeão peso-pena (66 kg) do UFC, mostra-se ambicioso em sua trajetória. Em entrevista ao canal ‘UFC on TNT Sports’ no YouTube, Topuria revelou o objetivo de conquistar títulos em três categorias diferentes no UFC. "Ser campeão de três categorias, esse é meu objetivo. Você não vai me ver nos meio-médios assim, magro. Vai me ver diferente. Esse é o objetivo. Subir para os leves, pegar o cinturão e depois subir para os meio-médios", declarou o campeão.

UFC e ex-lutadores chegam a acordo de mais de R$ 2 bilhões

O caso antitruste movido por um grupo de ex-lutadores contra o UFC teve um desdobramento decisivo. O juiz Richard Boulware deu aprovação preliminar aos novos termos do acordo, após a companhia concordar em pagar US$ 375 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões) para resolver o primeiro processo, chamado de "Caso Le", em referência a Cung Le, um dos principais envolvidos na iniciativa.

Morre Maguila, lenda do boxe brasileiro, aos 66 anos

José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, um dos maiores boxeadores da história do Brasil, faleceu nesta quinta-feira (24) em São Paulo. O ex-campeão mundial, que encantou gerações com sua força, carisma e golpes poderosos, lutava há anos contra a encefalopatia traumática crônica, condição comum entre pugilistas.