Ronaldo Jacaré anuncia aposentadoria do MMA

Está encerrada a carreira de um dos maiores pesos médios (até 83,9 kg) de todos os tempos. Aos 41 anos, Ronaldo Jacaré anunciou sua aposentadoria do MMA, mas revelou que pretende voltar a competir no jiu-jitsu, modalidade na qual também fez história.

“Eu já lutei muito, me aposentei muito cedo do jiu-jitsu, eu acho que já lutei muito MMA e não tenho pretensão de voltar a lutar. Acabou mesmo. Estou me aposentando do MMA, e estou voltando ao esporte que eu fiz história, o esporte que gosto demais”, revelou Jacaré.

Veterano do MMA, Gegard Mousasi defende título dos médios do Bellator

Em seu segundo reinado nos médios (até 83,9kg.), Gegard Mousasi terá mais uma grande prova de fogo na organização. Nesta sexta-feira (13), pelo Bellator 264, o veterano coloca seu título em jogo diante do perigoso John Salter. O duelo, que acontece em Uncasville, será a atração principal do show.

O show conta com oito confrontos programados. O Brasil será representado por Roberta Samad, que enfrenta Pam Sorenson na divisão dos penas (até 65,7kg.).

Yoel Romero estreia no Bellator contra Phil Davis em setembro

A tão aguardada estreia de Yoel Romero no cage do Bellator já tem data e adversário definidos. De acordo com o jornalista canadense Ariel Helwani, o ex-desafiante ao cinturão do UFC estreia na nova organização contra o ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg), Phil Davis no dia 18 de setembro, em San Jose, na Califórnia (EUA).

Deiveson Figueiredo é homenageado com estátua em Soure

Lenda do MMA paraense, Deiveson Figueiredo foi eternizado em sua cidade natal. Ex-campeão peso mosca (até 56,7kg.) do UFC, o ‘Deus da Guerra’ foi homenageado com uma estátua em tamanho real em Soure. Nas redes sociais, o brasileiro agradeceu à prefeitura e posou ao lado da escultura.

“Obrigado, prefeito. Estou muito feliz e agradecido pela homenagem. Soure, cidade maravilhosa. Que amor. Obrigado ao carinho do povo marajoara, (…) sempre me incentivando a estar no top do MMA. Estou muito feliz”, escreveu Figueiredo, em sua conta no Instagram.

Anderson Silva encara Tito Ortiz no boxe o ‘Triller Fight Club’

Ao que parece, Anderson Silva vai mesmo permanecer no boxe. Após vencer o pugilista Julio César Chávez Jr., em junho, no México, ‘Spider’ reforçou seu amor pela nobre arte e se colocou à disposição para realizar novas lutas nos ringues. Sendo assim, a imprensa especializada especula que o próximo compromisso do ex-campeão do UFC seja contra Tito Ortiz, no dia 11 de setembro, em Los Angeles (EUA), no evento da ‘Triller Fight Club’ liderado por Oscar De La Hoya e Vitor Belfort.