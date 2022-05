Reimision Saraiva "Predador" é confirmado na luta principal do NFC

O atleta Reimison Saraiva "Predador", da equipe Predador Top Team, natural da cidade de Governador Nunes Freire (MA) e campeão dos eventos Nunes Freire Fight Combat/Union Fight e Open da Pepecam de Artes Marciais, que possui o cartel no MMA de 2 vitórias e 2 derrotas, fará a luta principal da próxima edição do NFC (Nunes Freire Fight Combat) que irá acontecer no dia 30 de julho na cidade de Governador Nunes Freire, contra o atleta paraense Natanael Almeida "Chuck".

Thiago Hayne vence no Brazilian Fighting Series 10

O Brazilian Fighting Series, que chegou à sua 10ª edição no último domingo, em São Bernardo do Campo (SP), contou com a participação do atleta Thiago Hayne "Tico", que venceu Rafael Silva por nocaute técnico aos 0:57 do 1º round, chegando a sua oitava vitória no MMA profissional.

Stike Fight Championship 13 em Barcarena

O SFC (Strike Fight Championship), com organização de Cristiano Pereira e Roxo Striker, irá realizar a sua 13ª edição no dia 11 de junho na quadra do Simeb (Sindicato dos Metalúrgicos de Barcarena), na cidade de Barcarena (PA), com 9 lutas profissionais de MMA, com destaque para a luta principal do evento que será entre Ederson Bidão x Rodrigo Freeza.

Tito Ortiz expressa desejo de fazer luta de despedida no UFC contra Maurício Shogun

Lenda do MMA e ex-campeão meio-pesado do UFC, Tito Ortiz sempre teve uma relação turbulenta com Dana White, presidente do UFC, e deixou a organização no ano de 2012. Em entrevista ao canal “Helen Yee Sports”, Tito Ortiz revelou que tem o desejo de retornar ao UFC para fazer sua despedida do MMA e afirmou que tem até mesmo um possível adversário para fazer o duelo.

“Acho que cometi aquele erro com o UFC quando eu disse que nunca mais lutaria no UFC de novo. E agora penso sobre isso, que vai ser incrível minha última luta para mim e para o Shogun Rua. Shogun tem sua última luta com o UFC, nós somos meio que da mesma época, então seria legal ver Tito Ortiz contra Shogun. Eu gostaria disso”,

‘Homem mais forte do mundo’ revela ‘dieta’ usada para manter a forma física

"Homem Mais Forte do Mundo", o polonês Mariusz Pudzianowski garantiu que não precisa de dieta especial para manter a assustadora forma física. Em entrevista ao MMA Fighting, o lutador revelou que a sua rotina alimentar não possui nenhuma restrição e assumiu que pode "comer o que quiser" mesmo durante a preparação para uma luta.

“Eu não tenho nenhuma dieta particular. Eu como de tudo. Posso comer 30 barras de chocolate, beber duas caixas de leite, depois comer 2 quilos de sorvete na cama. Eu como o que quiser, quando quiser, e sempre tenho esses belos músculos no meu corpo”, disse Pudzianowski.

Renan Barão tem luta anunciada em Paris

O retorno de Renan Barão ao cage deve acontecer no dia 25 de junho, no Ares FC 7, no Dôme de Paris, originalmente conhecido como "Palácio dos Esportes".O ex-campeão peso-galo (até 61kg) do UFC vai lutar no peso-pena (até 66kg), categoria onde já atuava ao ser demitido do Ultimate em dezembro de 2019.

Lutador argentino ex-UFC é acusado de homicídio no Canadá

O lutador argentino Eduardo "Icho" Larenas, ex-UFC, foi preso e acusado de homicídio em segundo grau em Laval, na província de Quebec (Canadá).O veterano, que fez uma luta dentro do octógono do UFC em 2006, encara uma possível sentença de prisão perpétua se for julgado culpado.